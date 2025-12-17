لحود يزور الراعي وبحث في أوضاع القطاع الزراعي

زار لوزارة الزراعة المهندس لويس مساءً البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي.



وخلال الزيارة، نقل لحود إلى البطريرك معايدة وزارة الزراعة بعيد الميلاد المجيد، حاملاً تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومتمنيًا له دوام الصحة، وللبنان الاستقرار والازدهار.



وبحث اللقاء في أوضاع القطاع الزراعي، حيث عرض لحود البرامج والمشاريع التي تنفّذها الوزارة في مختلف المناطق ، ولا سيّما الحملات الهادفة إلى قمع التعديات على الأحراج، وتنظيم عمل الصيدليات الزراعية، ومراقبة المصانع الغذائية، بما يعزّز سلامة الغذاء ويحمي المستهلك.



كما جرى التطرّق إلى دور الأبرشيات والرهبانيات في المجال الزراعي، ومساهمتها في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز صمود المزارعين.



وتناول لحود أيضًا الخطوات التي تعتمدها الوزارة لتسويق الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والصناعات الغذائية في الأسواق المحلية والخارجية، ضمن رؤية متكاملة لدعم المزارعين وتنشيط الاقتصاد الزراعي.



وفي ختام اللقاء، شكر لحود البطريرك الراعي باسم وزارة الزراعة على دعمه المتواصل للقطاع الزراعي، ولا سيّما القداس الذي أقامه على نيّة مزارعي في بلدة الديمان خلال شهر آب الماضي، معتبرًا أن هذا الدعم يشكّل رافعة معنوية أساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع.

Advertisement