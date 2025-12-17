تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لحود يزور الراعي وبحث في أوضاع القطاع الزراعي

Lebanon 24
17-12-2025 | 15:27
Doc-P-1456667-639016072344026120.png
Doc-P-1456667-639016072344026120.png photos 0
زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود مساءً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي.

وخلال الزيارة، نقل لحود إلى البطريرك الراعي معايدة وزارة الزراعة بعيد الميلاد المجيد، حاملاً تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومتمنيًا له دوام الصحة، وللبنان الاستقرار والازدهار.

وبحث اللقاء في أوضاع القطاع الزراعي، حيث عرض لحود البرامج والمشاريع التي تنفّذها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما الحملات الهادفة إلى قمع التعديات على الأحراج، وتنظيم عمل الصيدليات الزراعية، ومراقبة المصانع الغذائية، بما يعزّز سلامة الغذاء ويحمي المستهلك.

كما جرى التطرّق إلى دور الأبرشيات والرهبانيات في المجال الزراعي، ومساهمتها في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز صمود المزارعين.

وتناول لحود أيضًا الخطوات التي تعتمدها الوزارة لتسويق الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والصناعات الغذائية في الأسواق المحلية والخارجية، ضمن رؤية متكاملة لدعم المزارعين وتنشيط الاقتصاد الزراعي.

وفي ختام اللقاء، شكر لحود البطريرك الراعي باسم وزارة الزراعة على دعمه المتواصل للقطاع الزراعي، ولا سيّما القداس الذي أقامه على نيّة مزارعي لبنان في بلدة الديمان خلال شهر آب الماضي، معتبرًا أن هذا الدعم يشكّل رافعة معنوية أساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع.
