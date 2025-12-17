تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رهان على المحادثات مع مدبولي اليوم.. ومجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل لإقرار "الفجوة المالية"

Lebanon 24
17-12-2025 | 22:18
لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم لمصادفته الجلسة التشريعية وزيارة رئيس الوزراء المصري لبيروت. ولكن ثمة اتجاه إلى تحديد موعد استثنائي آخر لانعقاد مجلس الوزراء الاثنين المقبل وعلى جدول أعماله مشروع قانون الفجوة المالية الذي من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء لإقراره بصورته النهائية.
وعلى خطّ الحراك الدبلوماسي، يصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت اليوم، لإستكمال البحث في المساعي الجارية لمنع اي تصعيد اسرائيلي واسع ضد لبنان.
وذكرت "نداء الوطن" أن زيارة رئيس الوزراء المصري لا تحمل في طياتها أي مبادرة سياسية مباشرة أو مقترحات حلول، بل تهدف أساسًا إلى الاستماع واستطلاع المواقف. فمدبولي، الذي يصل عشية انعقاد الاجتماع الثاني لـ "الميكانيزم"، سيُجري سلسلة لقاءات يطّلع من خلالها على واقع الأزمة اللبنانية، وينقل الأجواء إلى القيادة المصرية، التي ستُقيّم لاحقًا ما إذا كانت ستتدخل بطرح مبادرة أو تترك الأمور لمسارها الحالي. وتتضمّن الزيارة أيضًا جانبًا اقتصاديًا، حيث يسعى مدبولي إلى تفعيل العلاقات بين لبنان ومصر، خصوصًا في ما يتعلّق بسوق العمل المصري في لبنان، إضافة إلى بحث إمكانية تفعيل الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
 
مواضيع ذات صلة
لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل "بطبق دسم" هو مشروع قانون الفجوة المالية (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع جاك دو لا جوجي في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: إعداد مشروع قانون الفجوة المالية يتمّ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24

