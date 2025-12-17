تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
4
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رهان على المحادثات مع مدبولي اليوم.. ومجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل لإقرار "الفجوة المالية"
Lebanon 24
17-12-2025
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم لمصادفته الجلسة التشريعية وزيارة رئيس الوزراء المصري لبيروت. ولكن ثمة اتجاه إلى تحديد موعد استثنائي آخر لانعقاد
مجلس الوزراء
الاثنين المقبل وعلى جدول أعماله مشروع قانون الفجوة المالية الذي من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء لإقراره بصورته النهائية.
وعلى خطّ الحراك الدبلوماسي، يصل
رئيس مجلس الوزراء
المصري مصطفى مدبولي إلى
بيروت
اليوم، لإستكمال البحث في المساعي الجارية لمنع اي تصعيد اسرائيلي واسع ضد
لبنان
.
وذكرت "نداء الوطن" أن زيارة رئيس الوزراء المصري لا تحمل في طياتها أي مبادرة سياسية مباشرة أو مقترحات حلول، بل تهدف أساسًا إلى الاستماع واستطلاع المواقف. فمدبولي، الذي يصل عشية انعقاد الاجتماع الثاني لـ "الميكانيزم"، سيُجري سلسلة لقاءات يطّلع من خلالها على واقع الأزمة
اللبنانية
، وينقل الأجواء إلى القيادة
المصرية
، التي ستُقيّم لاحقًا ما إذا كانت ستتدخل بطرح مبادرة أو تترك الأمور لمسارها الحالي. وتتضمّن الزيارة أيضًا جانبًا اقتصاديًا، حيث يسعى مدبولي إلى تفعيل العلاقات بين لبنان ومصر، خصوصًا في ما يتعلّق بسوق العمل المصري في لبنان، إضافة إلى بحث إمكانية تفعيل الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل "بطبق دسم" هو مشروع قانون الفجوة المالية (الجديد)
Lebanon 24
لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل "بطبق دسم" هو مشروع قانون الفجوة المالية (الجديد)
18/12/2025 08:23:12
18/12/2025 08:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
Lebanon 24
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
18/12/2025 08:23:12
18/12/2025 08:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع جاك دو لا جوجي في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
Lebanon 24
سلام بحث مع جاك دو لا جوجي في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
18/12/2025 08:23:12
18/12/2025 08:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: إعداد مشروع قانون الفجوة المالية يتمّ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية
Lebanon 24
سلام: إعداد مشروع قانون الفجوة المالية يتمّ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية
18/12/2025 08:23:12
18/12/2025 08:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
اللبنانية
وزراء إلى
دبلوماسي
المصرية
الثنائي
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
Lebanon 24
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
01:15 | 2025-12-18
18/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
Lebanon 24
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
01:14 | 2025-12-18
18/12/2025 01:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"إجتماع باريس الرباعي" لدرء التصعيد الإسرائيلي.. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن الا اذا حصلت مفاجآت
Lebanon 24
"إجتماع باريس الرباعي" لدرء التصعيد الإسرائيلي.. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن الا اذا حصلت مفاجآت
01:00 | 2025-12-18
18/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاغتراب إلى بري: لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية
Lebanon 24
الاغتراب إلى بري: لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية
00:52 | 2025-12-18
18/12/2025 12:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
Lebanon 24
مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
00:36 | 2025-12-18
18/12/2025 12:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
10:00 | 2025-12-17
17/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2025-12-18
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
01:14 | 2025-12-18
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
01:00 | 2025-12-18
"إجتماع باريس الرباعي" لدرء التصعيد الإسرائيلي.. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن الا اذا حصلت مفاجآت
00:52 | 2025-12-18
الاغتراب إلى بري: لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية
00:36 | 2025-12-18
مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
00:32 | 2025-12-18
انفجار جسم غريب في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 08:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 08:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 08:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24