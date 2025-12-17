رهان على المحادثات مع مدبولي اليوم.. ومجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل لإقرار "الفجوة المالية"

لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم لمصادفته الجلسة التشريعية وزيارة رئيس الوزراء المصري لبيروت. ولكن ثمة اتجاه إلى تحديد موعد استثنائي آخر لانعقاد الاثنين المقبل وعلى جدول أعماله مشروع قانون الفجوة المالية الذي من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء لإقراره بصورته النهائية.

وعلى خطّ الحراك الدبلوماسي، يصل المصري مصطفى مدبولي إلى اليوم، لإستكمال البحث في المساعي الجارية لمنع اي تصعيد اسرائيلي واسع ضد .

وذكرت "نداء الوطن" أن زيارة رئيس الوزراء المصري لا تحمل في طياتها أي مبادرة سياسية مباشرة أو مقترحات حلول، بل تهدف أساسًا إلى الاستماع واستطلاع المواقف. فمدبولي، الذي يصل عشية انعقاد الاجتماع الثاني لـ "الميكانيزم"، سيُجري سلسلة لقاءات يطّلع من خلالها على واقع الأزمة ، وينقل الأجواء إلى القيادة ، التي ستُقيّم لاحقًا ما إذا كانت ستتدخل بطرح مبادرة أو تترك الأمور لمسارها الحالي. وتتضمّن الزيارة أيضًا جانبًا اقتصاديًا، حيث يسعى مدبولي إلى تفعيل العلاقات بين لبنان ومصر، خصوصًا في ما يتعلّق بسوق العمل المصري في لبنان، إضافة إلى بحث إمكانية تفعيل الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.