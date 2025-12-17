تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
4
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سوريا تطالب لبنان بالإفراج عن 2600 سوري... من دون شروط!
Lebanon 24
17-12-2025
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
ابراهيم
الامين في" الاخبار". التعقيدات المحيطة بملف العلاقات بين
لبنان
وسوريا لا تقتصر على عدم التوصل إلى اتفاق قضائي بين البلدين حتى الآن، بل في التباين الواضح في نظرة المسؤولين اللبنانيين إلى كيفية إدارة هذا الملف. إذ يبدو الرئيس نواف سلام أكثر تفاعلاً معه، مقارنة برئيس الجمهورية جوزاف عون الذي لا يمانع التوصل إلى تفاهمات تسمح بإقامة علاقات جدية وندّية بين البلدين. واللافت أن دمشق، التي تسعى إلى معالجة عدد من الملفات العالقة مع لبنان، تتصرف من موقع القوة، إذ تقف
الولايات المتحدة
والسعودية إلى جانبها، وليس إلى جانب لبنان كما يعتقد بعض المسؤولين في
بيروت
.
وينعكس هذا أحياناً في لغة التخاطب بين الوفود أثناء المحادثات، وصار واضحاً أن دمشق تربط عملياً كل أشكال التعاون مع لبنان بإنجاز هذه الخطوة.نُقل عن مسؤول سوري قوله، في معرض الحديث عن التفاوض مع لبنان حول ملف الموقوفين، إنّ المسؤولين في بيروت «يستخفّون بأهمية هذا الملف بالنسبة إلى السلطات
السورية
الجديدة، ولا يُظهرون حماسة تعكس فهماً لخصوصيته»، ما يدفع دمشق، بحسب تعبيره، إلى الإصرار على طرحه في كل اتصال أو اجتماع. مسؤول لبناني معنيّ كشف أنّ السفير القطري في بيروت، سعود آل ثاني، زار عدداً من المسؤولين اللبنانيين وأثار معهم هذا الملف، داعياً إلى معالجته في أسرع وقت ممكن، باعتباره مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.
يبلغ مجموع السجناء في لبنان 6227 سجيناً من بينهم 3539 موقوفاً (نحو 57 بالمئة) و2654 محكوماً (نحو 43 بالمئة). بينهم نحو 2600 سجين سوري، يتوزعون على كل السجون والنظارات ومراكز إصلاح الأحداث. ونذكر أن غالبية السجناء السوريين (70 بالمئة) موقوفون ولم تصدر حتى اليوم بحقهم أحكام نهائية عن
القضاء
اللبناني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء يدرس إلغاء 2600 وظيفة من القطاع العام
Lebanon 24
مجلس الوزراء يدرس إلغاء 2600 وظيفة من القطاع العام
18/12/2025 08:23:47
18/12/2025 08:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"أتاري" تعيد روح الثمانينيات بإصدار Pac-Man الخاص من Atari 2600
Lebanon 24
"أتاري" تعيد روح الثمانينيات بإصدار Pac-Man الخاص من Atari 2600
18/12/2025 08:23:47
18/12/2025 08:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام (سكاي نيوز)
18/12/2025 08:23:47
18/12/2025 08:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يعود لعام 1853.. كيت ميدلتون تتألق بتاج مرصه بـ 2600 ماسة (صور)
Lebanon 24
يعود لعام 1853.. كيت ميدلتون تتألق بتاج مرصه بـ 2600 ماسة (صور)
18/12/2025 08:23:47
18/12/2025 08:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الولايات المتحدة
الجمهوري
السعودية
ابراهيم
السورية
جمهورية
القضاء
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
Lebanon 24
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
01:15 | 2025-12-18
18/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
Lebanon 24
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
01:14 | 2025-12-18
18/12/2025 01:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"إجتماع باريس الرباعي" لدرء التصعيد الإسرائيلي.. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن الا اذا حصلت مفاجآت
Lebanon 24
"إجتماع باريس الرباعي" لدرء التصعيد الإسرائيلي.. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن الا اذا حصلت مفاجآت
01:00 | 2025-12-18
18/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاغتراب إلى بري: لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية
Lebanon 24
الاغتراب إلى بري: لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية
00:52 | 2025-12-18
18/12/2025 12:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
Lebanon 24
مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
00:36 | 2025-12-18
18/12/2025 12:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
10:00 | 2025-12-17
17/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2025-12-18
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
01:14 | 2025-12-18
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
01:00 | 2025-12-18
"إجتماع باريس الرباعي" لدرء التصعيد الإسرائيلي.. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن الا اذا حصلت مفاجآت
00:52 | 2025-12-18
الاغتراب إلى بري: لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية
00:36 | 2025-12-18
مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
00:32 | 2025-12-18
انفجار جسم غريب في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 08:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 08:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 08:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24