في الليلكي.. هذا ما جرى صباح اليوم

سُمع دوي انفجار في منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل قليل، وتبيّن أنّ الصوت ناتج عن إلقاء قنبلتين صوتيتين من مجهولين، وفق ما أفادت مندوبة " ".

