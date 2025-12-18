تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية

Lebanon 24
18-12-2025 | 00:36
قبيل الجلسة التشريعية المقرر عقدها اليوم، كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "إكس": "رفضًا لسياسة فرض الأمر الواقع، وانسجامًا مع موقفي الثابت، المؤتمن على أصوات أهلي في طرابلس، أعلن مقاطعتي للجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، والمخصّصة لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول. تأتي هذه المقاطعة كموقف اعتراضي صريح على الإمعان في تجاهل مطالب اللبنانيين المغتربين، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالمشاركة في العملية الانتخابية من أماكن إقامتهم، لانتخاب النواب وفق دوائرهم الأصلية التي يمثّلها كامل أعضاء المجلس النيابي البالغ عددهم 128 نائبًا. إن مقاطعة هذه الجلسة تشكّل تعبيرًا واضحًا عن رفض تمييع حق المغتربين في اختيار ممثليهم، ومصادرة دورهم في صناعة القرار الوطني، وهم جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني. ويعود هذا الموقف إلى عدم إدراج مشروع القانون المعجّل المقدّم من الحكومة، وكذلك اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّمتُ به مع مجموعة من الزملاء النواب، على جدول أعمال الجلسة، وهما اقتراحان يهدفان إلى إدخال تعديل أساسي على قانون الانتخاب، بما يضمن حق المغتربين في الاقتراع من خارج لبنان لدوائرهم الانتخابية. إن هذا التعديل ليس تفصيلاً تقنيًا، بل قضية جوهرية تمسّ مئات آلاف اللبنانيين في الاغتراب، وتوازي في أهميتها القضايا الحياتية الأساسية. وإذ أؤكد مجددًا قناعتي بأن قانون الانتخاب الحالي قانون هجين، جرى تفصيله على قياس أصحابه، فإن تغييره يبقى ضرورة وطنية ملحّة. وإلى حين تحقيق ذلك، يبقى تصحيح بدعه ومعالجة شوائبه واجبًا وطنيًا لا تهاون فيه".

مواضيع ذات صلة
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
تكتل "الجمهورية القوية" يعلن مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة يوم الخميس
مخزومي يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء التشريعية.. لهذا السبب!
الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
