مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية

قبيل الجلسة التشريعية المقرر عقدها اليوم، كتب النائب عبر منصة "إكس": "رفضًا لسياسة فرض الأمر الواقع، وانسجامًا مع موقفي الثابت، المؤتمن على أصوات أهلي في ، أعلن مقاطعتي للجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، والمخصّصة لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول. تأتي هذه كموقف اعتراضي صريح على الإمعان في تجاهل مطالب اللبنانيين المغتربين، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالمشاركة في العملية من أماكن إقامتهم، لانتخاب النواب وفق دوائرهم الأصلية التي يمثّلها كامل النيابي البالغ عددهم 128 نائبًا. إن مقاطعة هذه الجلسة تشكّل تعبيرًا واضحًا عن رفض تمييع حق المغتربين في اختيار ممثليهم، ومصادرة دورهم في صناعة ، وهم جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني. ويعود هذا الموقف إلى عدم إدراج مشروع القانون المعجّل المقدّم من الحكومة، وكذلك اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّمتُ به مع مجموعة من الزملاء النواب، على جدول أعمال الجلسة، وهما اقتراحان يهدفان إلى إدخال تعديل أساسي على قانون الانتخاب، بما يضمن حق المغتربين في الاقتراع من خارج لدوائرهم الانتخابية. إن هذا التعديل ليس تفصيلاً تقنيًا، بل قضية جوهرية تمسّ مئات آلاف اللبنانيين في الاغتراب، وتوازي في أهميتها الحياتية الأساسية. وإذ أؤكد مجددًا قناعتي بأن قانون الانتخاب الحالي قانون هجين، جرى تفصيله على قياس أصحابه، فإن تغييره يبقى ضرورة وطنية ملحّة. وإلى حين تحقيق ذلك، يبقى تصحيح بدعه ومعالجة شوائبه واجبًا وطنيًا لا تهاون فيه".