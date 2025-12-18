النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية

أعلن النائب مقاطعته الجلسة التشريعية، وكتب على منصة إكس": "ما عجزت منظومة الوصاية عن فرضه سابقًا، يحاول اليوم فريق الممانعة تمريره عبر تطويع المجلس النيابي وتحويله إلى أداة ابتزاز. بدل التهديد بملف أو الاحتماء بذرائع القوانين المعيشية والقروض الدولية، كان الأولى تصويب الخلل من جذوره، بدءًا بقانون انتخاب المعجل يُعيد القرار إلى الناس. لقد تحوّل المجلس من سلطة تشريعية إلى مكتب تصديق. ولن نمنح شرعية لهذا المسار. من هنا، فإن مقاطعة جلسة اليوم موقف مواجهة لحماية ، لأنّ الإصلاح يبدأ من رأس السلطة، لا من أسفلها".

