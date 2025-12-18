مَنْ سرّب خبر الزيارة؟ ولاي هدف؟

أفادت مصادر مطلعة "أن التسريب الذي جرى تداوله امس بشأن وجود مسؤول "وحدة العلاقات الخارجية" في " " في ، لم يصدر لا عن "حزب الله" ولا عن الجانب السعودي".

وبحسب المعلومات "فإن هذه التسريبات غير صحيحة أساسًا، وتقف خلفها أهداف سياسية أكثر مما هي إعلامية".

وتشير المصادر إلى "أن الغاية من ترويج هذا النوع من الأخبار هي بث مناخ من النفي المتبادل وإعادة توتير الخطاب الإعلامي والسياسي بين الطرفين، لذلك فقد تعمّد الفريقان المعنيان عدم إصدار أي بيان توضيحي، في ظل إدراكهما المسبق لعدم صحة ما نُشر وتداوله".





