Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجامعة الأميركية ووزارة العمل توقعان مذكرة لدعم قطاع العمل في لبنان

Lebanon 24
18-12-2025 | 04:37
وقّعت الجامعة الأميركية في بيروت مذكرة تفاهم مع وزارة العمل، بهدف تأسيس إطار للتعاون طويل الأمد يركز على تعزيز السياسات المدعومة بالأدلة، الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية في قطاع العمل في لبنان. وجاء توقيع المذكرة خلال حفل أقيم في الجامعة بحضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر، رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، ونائبه الأول لشؤون التطوير وإنماء الأعمال الدكتور عماد بعلبكي، وعدد من المسؤولين والأكاديميين.

وبموجب هذا الاتفاق، ستتعاون الجامعة ووزارة العمل على إجراء الأبحاث ودعم السياسات التي تتناول الأولويات الوطنية الأساسية، بما فيها عمالة الأطفال والبطالة (بين الشباب تحديدًا) ، وسياسات الأجور العادلة والمستدامة وديناميات سوق العمل ومواءمة احتياجات سوق العمل مع النظام التعليمي، كما تشدّد على "تعزيز الصحّة المهنيّة ومعايير السلامة في مختلف القطاعات".

وتحدث المدير والقائد المشارك لمنصة المشورة للجهات الحكومية في الجامعة الدكتور فادي الجردلي، عن أهمية ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات القطاع العام، وقال: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بالتقدّم بصناعة السياسات المدعومة بالأدلة والإصلاح المؤسسي في قطاع العمل. ونسعى من خلال منصة المشورة للجهات الحكومية إلى ترجمة الأبحاث والخبرة إلى حلول عملية تستجيب إلى التحديّات العَمَاليّة والاجتماعية الأكثر إلحاحًا".

ثم تحدث خوري عن الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعة الأميركية في بيروت، مشيرًا إلى أن" هذا الاتفاق يعزّز رسالة الجامعة التي تهدف إلى وضع منظومة التميّز الأكاديمي والابتكار لديها في خدمة الصالح العام"، وأكّد أنه "في الوقت الذي تواصل فيه الهجرة تشكيل واقع لبنان، أصبح التعاون الوثيق مع وزارة العمل أكثر أهمية من أي يوم مضى، وذلك من أجل خلق فرص عمل مفيدة تمكّن الناس من بناء مستقبلهم في الوطن".

اما الوزير حيدر فأوضح" ضرورة الشراكة في تعزيز قدرة الوزارة على الاستجابة لتحديّات العمل المعقّدة"، مشدّدًا على "قيمة الأبحاث والتدريب والتحديث الرقمي في دعم الحوكمة الفعّالة والإصلاح المستدام".

رئيس الجامعة

الدكتور محمد

وزارة العمل

مذكرة تفاهم

في الجامعة

أكاديمية

بعلبكي

