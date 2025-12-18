مكتب العلامة فضل الله: الأحد المقبل أول أيام شهر رجب

أصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع بيانا أعلن فيه ان أول أيام شهر رجب هو الواقع فيه 21/12/2025 وذلك طبقاً للمبنى الفقهي لسماحة العلامة المرجع السيّد والذي يرى أن الشهر يبدأ إذا أمكن رؤية في أي منطقة من العالم شرط أن نشترك معها بجزء من الليل، من دون فرق بين الرؤية بالعين المجرّدة وبالعين المسلحة".



وسأل" الله سبحانه وتعالى مع بداية الأشهر الفضيلة التوفيق لطاعته ونيل رحمته في رجب الأصبّ، والاستعداد لشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج واللطف وأن يكشف عنا البلاء وينصرنا على الأعداء إنه سميع مجيب".

