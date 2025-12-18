تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

مكتب العلامة فضل الله: الأحد المقبل أول أيام شهر رجب

Lebanon 24
18-12-2025 | 05:03
أصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بيانا أعلن فيه ان أول أيام شهر رجب هو يوم الأحد الواقع فيه 21/12/2025 وذلك طبقاً للمبنى الفقهي لسماحة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله والذي يرى أن الشهر يبدأ إذا أمكن رؤية الهلال في أي منطقة من العالم شرط أن نشترك معها بجزء من الليل، من دون فرق بين الرؤية بالعين المجرّدة وبالعين المسلحة".

وسأل" الله سبحانه وتعالى مع بداية الأشهر الفضيلة التوفيق لطاعته ونيل رحمته في رجب الأصبّ، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج واللطف وأن يكشف عنا البلاء وينصرنا على الأعداء إنه سميع مجيب". 
السيد محمد حسين فضل الله

السيد محمد

محمد حسين

يوم الأحد

الهلال

رنا ❗️

المجر

