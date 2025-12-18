تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عبد المسيح: واجبنا الوقوف إلى جانب الجيش وعدم التخلي عنه

Lebanon 24
18-12-2025 | 05:05
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "أكدتُ خلال مشاركتي في اللقاء الذي جمع مجموعة العمل الأميركية (ATFL) والسفير الأميركي ميشال عبسي، أنّ سيادة لبنان على كامل أراضيه، من دون أي استثناء، تشكّل الأساس الذي يجب أن نلتفّ حوله جميعًا. وشدّدتُ على ضرورة توحيد الجهود خلف رئيس الجمهورية والسلطة الشرعية والمؤسسات الدستورية والحكومة، لأنّه لا خيار أمامنا سوى الدولة، بكل ما تمثّله من شرعية واستقرار".

وتابع: "كما أكدتُ أهمية دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة التي لا يجوز التخلي عنها، بل يقع على عاتقنا واجب الوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف".

اضاف: "لقد أشرتُ إلى أنّ هذا اللقاء مع مجموعة العمل الأميركية (ATFL) أعدّه مشكورًا النائب فؤاد مخزومي، الذي اعتدنا على نشاطه الدائم واستضافاته المتكرّرة، وحرصه على فتح منزله أمام المبادرات الهادفة إلى تعزيز علاقات لبنان مع المجتمع الدولي، خدمةً للمصلحة الوطنية العليا".
