عبد المسيح: واجبنا الوقوف إلى جانب الجيش وعدم التخلي عنه

كتب النائب أديب عبد عبر حسابه على منصة "اكس": "أكدتُ خلال مشاركتي في اللقاء الذي جمع مجموعة العمل الأميركية (ATFL) والسفير الأميركي ميشال عبسي، أنّ سيادة على كامل أراضيه، من دون أي استثناء، تشكّل الأساس الذي يجب أن نلتفّ حوله جميعًا. وشدّدتُ على ضرورة توحيد الجهود خلف رئيس الجمهورية والسلطة الشرعية والمؤسسات الدستورية والحكومة، لأنّه لا خيار أمامنا سوى الدولة، بكل ما تمثّله من شرعية واستقرار".



وتابع: "كما أكدتُ أهمية دعم وتعزيز قدراته، باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة التي لا يجوز التخلي عنها، بل يقع على عاتقنا واجب الوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف".



اضاف: "لقد أشرتُ إلى أنّ هذا اللقاء مع مجموعة العمل الأميركية (ATFL) أعدّه مشكورًا النائب مخزومي، الذي اعتدنا على نشاطه الدائم واستضافاته المتكرّرة، وحرصه على فتح منزله أمام المبادرات الهادفة إلى تعزيز علاقات لبنان مع ، خدمةً للمصلحة الوطنية ".

Advertisement