اللقاء الديمقراطي طالب بإنصاف القطاع العام وتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين

طالب "اللقاء " في التشريعية بإنصاف القطاع العام وتحسين الظروف الوظيفية والمعيشية لكافة العاملين فيه وطرح في مستهل الجلسة التشريعية ملف متقاعدي القطاع العام مذكراً ب"ضرورة العمل على إنصافهم".

