البساط: لبنان يعمل على محاور الطاقة والنقل والتجارة

افتتحت الاميركية (LAU) أعمال "المؤتمر العلمي التاسع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية" بعنوان: "تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية" برعاية رئيس نواف سلام ممثلا بوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط . شارك في تنظيم المؤتمر والدعوة اليه الى جانب الجامعة ممثلة بكلية عدنان القصار لإدارة الاعمال، كل من "الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية"، و"المعهد العربي للتخطيط – الكويت"، بدعم من "مؤسسة فريديرك نومان من اجل الحرية" الالمانية، و "بنك فيصل الاسلامي المصري". واختتم بـ إطلاق تقرير "التنمية العربية 2025 – الإصدار التاسع".



حضر الافتتاح سفير مصر علاء موسى، الوزيرة السابقة مي شدياق، رئيس مجلس إدارة "الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية" الدكتور محمود محيي الدين، المدير العام لـ "المعهد العربي للتخطيط – الكويت" الدكتور عادل الوقيان، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور شوقي عبدالله، عميدة كلية ادارة الاعمال في الجامعة الدكتورة ديما جمالي ووجوه وشخصيات اقتصادية ومهتمين من اساتذة وبحاثة.



استهل المؤتمر بتقديم استاذ الاقتصاد و العميد المشارك في كلية عدنان القصار لإدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور ، الذي ادار اعمال المؤتمر وافتتح عارضاً اهداف المؤتمر والغاية منه شاكراً من عملوا على إنجاحه والإعداد له .



واعتبر اننا "اليوم أمام عالمٍ يشهد تحوّلات سريعة وغير مسبوقة، من تغيّرات هيكلية في سلاسل القيمة العالمية، وصعود التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى الضغوط البيئية وضرورات التحوّل الأخضر، والتحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة، فضلًا عن التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم المشهد الاقتصادي العالمي. وتضعنا هذه التحوّلات أمام مسؤولية مشتركة لإعادة ابتكار نماذج النمو في بلداننا العربية، وتطوير مقاربات أكثر ديناميكية لصنع السياسات، وتعزيز الميزة التنافسية في القطاعين العام والخاص، بحيث يصبح البحث العلمي، والتعاون الإقليمي، والحوار المفتوح بين الخبراء وصنّاع القرار ركيزة أساسية لدفع منطقتنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة".



رحب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بالمشاركين، وخص العميدة جمالي وفريق العمل في الكلية بالشكر على الجهد الذي يقومون به. ورأى ان المنطقة والعالم ولبنان تحديداً يمر في مرحلة تحولات اقتصادية جيو – سياسية وتكنولوجية عميقة، واعتبر ان الامور تسير عبر تحولات سريعة تختبر نماذجنا التنموية التقليدية وأطرها الزمنية وتكشف عن نقاط الضعف الهيكلية. وهذا ما يدفع برأيه نحو مسارات جديدة للمضي قدمًا نحو التنافسية والمرونة والرخاء المشترك".



ولفت الى ان "الرخاء يجب أن يكون مشتركًا بين الدول"، وشدد على "الحاجة الى استعادة القدرة التنافسية لأن الطرق القديمة لم تعد تُجدي نفعًا في الاسواق العالمية". ورأى ان "هناك نظاماً عالمياً جديد يُعيد تشكيل الخيارات الاستراتيجية المتاحة للدول العربية. وحض على الانتقال الى الطاقة النظيفة، والتنمية الصناعية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل القيمة العالمية، وتهيئة أسواق العمل لعالمٍ يُعاد تعريفه بالتقنيات الخضراء والذكاء الاصطناعي، وإشراك صناع القرار وصانعي السياسات في هذا، وأن نستعين بالخبراء، لمساعدتهم على فهمها وصياغة معالمها".



وتحدث عن "المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجامعات في المساهمة بالحوارات من خلال الخبراء والطلاب"، وقال: "نفخر بانضمام باحثي الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) ومشرفيها إلى هذا البرنامج. ما يعبر عن إيماننا بأن الجامعات يجب أن تكون منصات للابحاث المفتوح، والتفكير النقدي".



جمالي



والقت عميدة كلية ادارة الاعمال الدكتورة ديما جمالي كلمة ترحيب، واصفة المؤتمر بأنه "ليس لقاءً عادياً فحسب بل يعكس التزامًا مشتركًا بالإصلاح القائم على التعاون الإقليمي والسعي إلى اقتصادات مرنة وتنافسية". وبالنسبة الى رأت أن "الطريق لإعادة بناء الثقة وجذب الاستثمار واستعادة القدرة الإنتاجية وخلق فرص عمل كريمة هي في صميم موضوع هذا المؤتمر".



وقالت: "إن استضافة المؤتمر في جامعتنا، أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لنا، لأننا نريد أن نكون أكثر من مجرد منصة للتميز الأكاديمي، بل منصةً للسياسات القائمة على الأدلة، والبحوث الاقتصادية الدقيقة، والتعاون الهادف بين القطاعات".



وشكرت قسم الاقتصاد في الكلية الذي نظم المؤتمر لا سيما الدكتور علي فقيه، والدكتور جمال حيدر رئيس قسم الاقتصاد، وجميع أعضاء هيئة التدريس.



البساط



واكد الوزير البساط في كلمته ان " ستبقى منارة للحوار وجسراً للأفكار الطموحة". ورأى ان "المؤتمر بمثابة إعلان ارادة مشتركة ان منطقتنا قادرة على ان تكون في صميم التطورات العالمية لا على هامشها". واشار الى ان" العالم يتغير بسرعة كبيرة بفضل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وان التحول الاخضر يفرض معايير جديدة للاستثمار ويخلق فرصاً للطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري".



وقال: "ان إعادة تشكيل الادارة العالمية يعيد تموضع منطقتنا للربط بين اوروبا وآسيا وافريقيا. ان التنافسية ليست رفاهية بل شرط للبقاء في قلب الاقتصاد، وان لبنان يرغب في ان يكون جزءاً فاعلاً من التكامل العربي وان يندرج في الاقتصاد العالمي".



وحدد "ثلاثة محاور اساسية يعمل عليها لبنان الطاقة من خلال ربط لبنان بشبكات الكهرباء والطاقة العربية والاستثمار في الطاقات المتجددة ليكون عنصراً فاعلاً في التحول الاخضر. النقل: عبر تطوير البنية التحتية وربط بلاد الارز بمحطات اقليمية تجعل من بيروت محطة طبيعية للتجارة والخدمات. التجارة: وتوحيد الاجراءات والمواصفات وتوسيع فرص التطوير ليكون لبنان منصة للتبادل والانفتاح. وخلص الى ان لبنان يسعى ليكون جسراً للطاقة وممراً للنقل ومنصة للتجارة".



الوقيان



وتناول الوقيان مسألة التنمية في العالم العربي وعرض ارقاماً تظهر انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة والتضخم في موازاة زيادة عدد سكان العالم العربي الى 493 مليون نسمة، وطرح اسئلة عن اسباب التباين في معدلات الدخل بين الدول العربية والاختلافات بين اقتصاداتها نتيجة العوامل المعروفة وغرق بعض الدول في خلافاتها.



وخلص متمنياً "التوصل الى حلول تسهم في إزدهار دول العالم العربي. كما لفت إلى أن بعض الدول لا تزال تعاني صراعات داخلية تعطل مسار التنمية رغم الجهود المبذولة لدعمها". وطرح في ختام مداخلته أسئلة عن أسباب هذا التباين في الأداء الاقتصادي، متمنيًا أن "تسهم نقاشات المؤتمر في اقتراح حلول عملية تعزز التنمية وتدعم ازدهار الدول العربية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية".



كليمان



وعرض مدير مشروع لبنان وسوريا في "مؤسسة فريديرك نومان من اجل الحرية" الالمانية السيد كريستوف كليمان لأسباب دعم مؤسسته الالمانية للمؤتمر. ورأى ان "ضغوط البيئة غير المستقرة تؤثر على المنطقة العربية حيث تكافح اسواق العمل لمواجهة توظيف الشباب، والاندماج في شبكات الإنتاج العالمية ومواجهة الدين العام المرتفع". ورأى ان "الاقتصادات غير الخليجية تواجه قيودًا مالية واجتماعية أكثر إلحاحًا ومع ذلك، فإن العديد من الهيكلية الأساسية مشتركة، وهي تشكل آفاق المنطقة على المدى ". واستشهد بالمفكر الاقتصادي آدم سميث، بأن " المجتمعات تزدهر من خلال التبادل لا العزلة". واعتبر أن "الاستثمارات في التعليم والمهارات تعكس احتياجات أسواق العمل الحديثة، كما أن خفض الحواجز التجارية من شأنه أن يساعد الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع الإنتاج".



محيي الدين



وألقى رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور محمود محيي الدين كلمة شرح فيها ما تقوم به الجمعية لجهة جمع الخبراء والاختصاصيين في حقل الاقتصاد. وتحدث عن احوال الاتحاد الاوروبي مقارناً اياه مع اقتصادات الاميركية والصين في مجالات التطوير والطاقة والدفاع.



واشار الى"الحاجة الماسة الى الاستثمار في سياسة تنافسية صناعية وحشد الامكانات لزيادة الانتاجية والارتقاء بقواعد الحوكمة". واعتبر ان "اقتصادات دول عربية عدة تعاني الوهن مقارنة مع دول عربية اخرى حققت نجاحات". وشدد على ان "العالم يعيش مرحلة شديدة التغير وان الصراعات الجيو – سياسية لها اسبابها ونتائجها الاجتماعية والسياسية". وشدد على "اهمية توصيات للتنافسية العربية وردم الفجوات الاقتصادية بين الدول العربية وأجندة عربية للانتقال من ادارة الأزمات الى صناعة المستقبل".

Advertisement