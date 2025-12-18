رجي تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد

استقبل والمغتربين سفير الجديد لدى يوكوتا كنجي وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده ، متمنيا له" النجاح والتوفيق في مهمته الديبلوماسية في ، وبما يسهم بتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وتطويرها في شتى المجالات.

