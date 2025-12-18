تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
باسيل لشباب بعبدا في "التيار": هدفنا دولة تحفظ الإنسان اللبناني
Lebanon 24
18-12-2025
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت رئيس"
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
إلى أن"
التيار الوطني
الحر كان وحده في مرحلة 1990-2005 ولم يكن مناصروه يستطيعون أن يجتمعوا كما يحصل الآن"، مضيفاً: "بعد حرب التحرير كنا وحدنا ولم نيأس ولم نقل إن
الجيش السوري
لن يغادر
لبنان
، بل كنا مصرين على أنه سيغادر وهكذا حصل".
وفي عشاء لقطاع الشباب في قضاء
بعبدا
بحضور
نائب رئيس
"
التيار
" للشؤون الإدارية غسان الخوري والمهندس فادي أبو رحال ومنسق هيئة قضاء بعبدا فادي نصر وأعضاء الهيئة، توجه
باسيل
الى الطلاب والشباب الحاضرين، داعياً إياهم الى "عدم الخوف". وقال: " إنهم يحاولون أن يجعلوننا نعيش في الوهم بسبب الحملات و"غسيل الدماغ" والتنمّر الذي تعرضنا له وكل ذلك خلق حالة ليست صحية في حين أن حضورنا بين الشباب والطلاب لا يزال قوياً".
وأكد باسيل ضرورة أن "نستعيد الثقة بأنفسنا"، موضحاً: "أعرف إهتمامات الشباب اليوم وهم لن يعرفوا قيمة لبنان الا عندما يغادرونه الى بلاد الاغتراب"، داعياً إلى "عدم ضياع الوقت من دون الانخراط في محبة لبنان وإدراك كم أن أرض لبنان مهمة لكم وكم أن ارتباطكم بها قوّي لأن ما تعيشونه في لبنان لن تجدوه في اي بلد آخر مهما كانت الصعوبات فيه". وأضاف: "ما أقوله اليوم ناتج عن تجربة خاصة استخلصتها خلال الجولات التي قمت بها الى الخارج، و"اللبنانيون في بلدان الاغتراب لديهم أمنية وحيدة وهي أن يعودوا الى لبنان ولتحقيق هذه الامنية يجب أن تكون هناك دولة".
وختم باسيل بالقول: "هدف التيار الوطني الحر أن يكون لدينا دولة تحفظ الانسان وتعطيه حقوقه وتحافظ على كرامته ليتمكن من العيش في شكل لائق ويستأهله، ونحن لا نقول إننا نريد الاصلاح من باب الشعار بل لاننا فعلا نريد ذلك وقد لاحظنا أنه من دون دولة إلى أين يصل البلد وكم ستكون حياتكم صعبة لايجاد فرص العمل".
