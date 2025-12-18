تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

المدير العام للدفاع المدني يستقبل رئيس اتحاد بلديات بشري

Lebanon 24
18-12-2025 | 05:26
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، رئيس اتحاد بلديات بشري - رئيس بلدية بقاعكفرا السيد إيلي مخلوف، حيث جرى البحث في سبل التعاون والتنسيق بين المديرية العامة والاتحاد لتعزيز جهوزية مراكز الدفاع المدني في القضاء.
 
كما واستقبل خريش وفدًا من فوج إطفاء بيروت ضمّ قائد الفوج العميد ماهر العجوز والنقيب ميشال المر، إضافة إلى ضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع المدني Lieutenant-Colonel Armand Morand، وممثلين عن الجانب الفرنسي المشاركين في لجنة التوجيه (Comité de pilotage) لمشروع ممول من الدولة الفرنسية لدعم قوى الحماية المدنية، وهم : Lilly Formaleoni (مديرة في Expertise France) و Marion Dahan (مستشارة اقتصادية في سفارة فرنسا في لبنان)، وذلك بمشاركة كل من  Clémence Ostermeyer (منسقة المشروع) والسيدة ندى عواد (منسقة مركز الأزمات والدعم) عبر تقنية الاتصال المرئي.

واشارت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، الى انه "جرى خلال اللقاء عرض تقييم مرحلي للمشروع وأهدافه المرتكزة على ثلاثة محاور أساسية تشمل تأمين عدد من بزات العمل ومن الأحذية العملية (رينجر) لعناصر الدفاع المدني، وعدد من البزات الواقية من النار لعناصر فوج الإطفاء، إضافة إلى المساهمة في تجهيز غرفة العمليات وفي تجهيز ورشة صيانة مخصصة للخراطيم ومجموعات الهواء".

وفي ختام اللقاء، شكر العميد الركن عماد خريش الدولة الفرنسية على دعمها المتواصل، عارضًا حاجات المديرية العامة للدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، ومؤكدًا "أهمية استمرارية المشروع لما له من أثر مباشر في تعزيز الجهوزية العملانية".
المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

الدولة الفرنسية

غرفة العمليات

المدير العام

ميشال المر

رئيس اتحاد

الفرنسية

