المدير العام للدفاع المدني يستقبل رئيس اتحاد بلديات بشري

استقبل للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، بلديات بشري - رئيس بلدية بقاعكفرا السيد مخلوف، حيث جرى البحث في سبل التعاون والتنسيق بين والاتحاد لتعزيز جهوزية مراكز الدفاع المدني في .

كما واستقبل خريش وفدًا من فوج إطفاء ضمّ قائد الفوج العميد ماهر العجوز والنقيب ، إضافة إلى ضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى Lieutenant-Colonel Armand Morand، وممثلين عن الجانب الفرنسي المشاركين في لجنة التوجيه (Comité de pilotage) لمشروع ممول من لدعم قوى الحماية المدنية، وهم : Lilly Formaleoni (مديرة في Expertise France) و Marion Dahan (مستشارة اقتصادية في سفارة في لبنان)، وذلك بمشاركة كل من Clémence Ostermeyer (منسقة المشروع) والسيدة ندى (منسقة مركز الأزمات والدعم) عبر تقنية الاتصال المرئي.



واشارت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، الى انه "جرى خلال اللقاء عرض تقييم مرحلي للمشروع وأهدافه المرتكزة على ثلاثة محاور أساسية تشمل تأمين عدد من بزات العمل ومن الأحذية العملية (رينجر) لعناصر الدفاع المدني، وعدد من البزات الواقية من النار لعناصر فوج الإطفاء، إضافة إلى المساهمة في تجهيز وفي تجهيز ورشة صيانة مخصصة للخراطيم ومجموعات الهواء".



وفي ختام اللقاء، شكر العميد الركن عماد خريش الدولة على دعمها المتواصل، عارضًا حاجات المديرية العامة للدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، ومؤكدًا "أهمية استمرارية المشروع لما له من أثر مباشر في تعزيز الجهوزية العملانية".