المواطن ضحية "ليبان بوست"

اشتكى مواطنون مؤخراً من سوء خدمات شركة "ليبان بوست"، لاسيما ضمن مراكز أساسية معتمدة في مناطق عديدة.



الشكاوى تزايدت خلال الشهرين الماضيين بكثافة خصوصاً لناحية سوء تنظيم عملية دفع المعاملات، ما يكبد المواطن وقتاً إضافياً لإتمام معاملاته.



المشاكل التقنية واللوجستية التي يُفاد عنها في مكاتب "ليبان بوست" تضع المواطن أمام شركة تشهد تراجعاً في تأدية الخدمات، علماً ربطت مختلف معاملاتها بالشركة، الأمر الذي قد يعيق شؤون المواطن بشكل كبير بسبب سوء الادارة والتنظيم.

Advertisement