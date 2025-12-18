قائد الجيش الفرنسي: نقف مع الجيش للحفاظ على سيادة لبنان

كتب الفرنسي العماد فابين ماندون، خلال استقبال قائد الديش ، عبر حسابه على "أكس": "تشرفت بإستقبال قائد العماد رودولف هيكل حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاستراتيجية والتحديات الأمنية في والمنطقة".



وتابع: "تتمتع قواتنا المسلحة بتاريخ طويل من التعاون، ويتجلى ذلك في مجالات التدريب، وتطوير القدرات، والتدريبات المشتركة".

وختم: "وجود القوات إلى جانب الجيش اللبناني يهدف إلى تحقيق هدف مشترك: المساهمة في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم، مع احترام سيادة لبنان".