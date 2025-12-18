نقابة "الخلوي" زارت وزير الاتصالات.. وتأكيد على ديمومة واستمرارية الموظفين

أعلنت نقابة "موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي" في ، في بيان، انها التقت وزير الاتصالات المهندس ، في حضور مجالس إدارة الشركتين "ألفا" و"تاتش".



وأوضح البيان ان "معالي الوزير، ثمن عاليا الجهود الكبيرة التي بذلها جميع الموظفين، مثنيا على مناقبيتهم والتزامهم وعملهم الدؤوب، ولا سيما خلال زيارة قداسة البابا الأخيرة، مشيدا بخبراتهم ودورهم المحوري في إنجاح هذا الاستحقاق. كما أكد معاليه أن للموظفين الدور الأساسي في تطوير قطاع الاتصالات، بالتعاون مع الإدارات المعنية".



ولفت البيان الى "معالي الوزير شدد على أن ديمومة واستمرارية عمل الموظفين مضمونة واعلن التزامه بها بغض النظر عن توجه الحكومة واختيارها اي شكل من أشكال الإدارة، ومع الحفاظ على الشروط والتقديمات نفسها المعمول بها حاليًا".



وفي ختام اللقاء، قدّم النقيب مارك عون للوزير الحاج، تذكاريا يجسد خارطة الوطن لبنان، عربون تقدير وتهنئة ومعايدة بمناسبة الأعياد المجيدة. ويحمل هذا الدرع الرمزي دلالة واضحة على أن قطاع الاتصالات يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، بفضل موظفيه المنتمين إلى مختلف المناطق ، مجسّدين روحًا وطنية صادقة باتت مثالا يحتذى".

