نقابة "الخلوي" زارت وزير الاتصالات.. وتأكيد على ديمومة واستمرارية الموظفين

Lebanon 24
18-12-2025 | 05:56
أعلنت نقابة "موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي" في لبنان، في بيان، انها التقت وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج، في حضور مجالس إدارة الشركتين "ألفا" و"تاتش". 

وأوضح البيان ان "معالي الوزير، ثمن عاليا الجهود الكبيرة التي بذلها جميع الموظفين، مثنيا على مناقبيتهم والتزامهم وعملهم الدؤوب، ولا سيما خلال زيارة قداسة البابا الأخيرة، مشيدا بخبراتهم ودورهم المحوري في إنجاح هذا الاستحقاق. كما أكد معاليه أن للموظفين الدور الأساسي في تطوير قطاع الاتصالات، بالتعاون مع الإدارات المعنية".

ولفت البيان الى "معالي الوزير شدد على أن ديمومة واستمرارية عمل الموظفين  مضمونة واعلن التزامه بها بغض النظر عن توجه الحكومة واختيارها اي شكل من أشكال الإدارة، ومع الحفاظ على الشروط والتقديمات نفسها المعمول بها حاليًا".

وفي ختام اللقاء، قدّم النقيب مارك عون للوزير الحاج،  درعا تذكاريا يجسد خارطة الوطن لبنان، عربون تقدير وتهنئة ومعايدة بمناسبة الأعياد المجيدة. ويحمل هذا الدرع الرمزي دلالة واضحة على أن قطاع الاتصالات يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، بفضل موظفيه المنتمين إلى مختلف المناطق اللبنانية، مجسّدين روحًا وطنية صادقة باتت مثالا يحتذى".
مواضيع ذات صلة
نقابة الموظفين في هيئة "اوجيرو" التقت نقولا صحناوي
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من نقابة "أوجيرو" يجول على أعضاء لجنة الاتصالات النيابية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية استمرار الاتصالات وتبادل وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي والدولي
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24

