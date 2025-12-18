تسبّبت بوفاة وتورّطت في ملف تهريب أدوية مرض السّرطان.. مطلوبة سقطت في يدّ الأمن (صورة)

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة في بلاغ، أنه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، ومن خلال المتابعة لملف تهريب أدوية مرض السرطان عبر وبيعها في السّوق السوداء، الذي أثار ضجّة لدى الرأي ".



أضاف:" توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن وجود سيّدة تُعدّ من أبرز المتورّطين في القضيّة، في بلدة عربصاليم، وتُدعى



ز. ش. د. (مواليد عام 1985، لبنانية) بحقّها بلاغ بحث وتحرّ بجرم احتيال، و/4/ مذكّرات توقيف بجرمي احتيال وتسبّب بوفاة".



تابع:" بتاريخ 15-12-2025، وبالتنسيق مع مفرزة النبطيّة القضائيّة، ألقت دوريّة من هذه المفرزة القبض عليها في مكان إقامتها في البلدة المذكورة أعلاه، وذلك بعد تواريها عن الأنظار لمدّة حوالى /7/ أشهر".



ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّها، بناء على إشارة المختصّ".

