ضو والصادق اطلعا من النفّي على سير العمل في مرفأ بيروت

استقبل ، لمرفأ مروان النفّي، اليوم في مكتبه، وفدا من كتلة "تحالف التغيير" ممثلة بالنائبين مارك ضو، ووضاح الصادق.وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في المرفأ، وعدد من ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بسير العمل والتحديات القائمة.ثم كانت جولة ميدانية، اطلع خلالها النائبان ضو والصادق على سير العمل في غرفة عمليات محطة الحاويات، والسكانرز، حيث استمعا الى شروحات حول آلية التشغيل والجهود المبذولة لضمان استمرارية العمل وتحسين الأداء.النائب الصادقوقال النائب الصادق: "خلال الفترة الزمنية القصيرة منذ تسلّم الإدارة الجديدة للمرفأ مهامها، لمسنا تحضيرات جدية ومستمرة لإطلاق رؤية مختلفة لإدارة المرفأ الذي كان في وضع يسوده التخبط والفوضى، ما شكّل أحد أسباب المشكلات مع عدد من ".وتابع: "من هنا، وبعد الجولة الميدانية، نؤكد ضرورة قيام شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص، على ان تترافق مع دعم واضح للإدارة الجديدة، من خلال مشاريع قوانين والعمل الحكومي، بهدف تطوير هذه الرؤية وتحويلها الى واقع عملي".النائب ضوواوضح النائب ضو : "بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب، اخترنا ان نكون اليوم في مرفأ بيروت، لأننا نشهد فيه عملية إصلاح فعلية وحقيقية. وجودنا هنا سببه حرصنا على تعافي الاقتصاد اللبناني، خصوصاً ان ما يقارب 80٪ من حركة استيراد وتصدير حاجات اللبنانيين تمر عبر هذا المرفق الحيوي، الذي يشكّل مرآة فعلية للوضع الاقتصادي في ".وتابع: "من هذا المنطلق، تأتي زيارتنا لتأكيد ثقتنا بأننا مقبلون على عام 2026 مختلف، مع الإدارة الجديدة للمرفأ، وبالتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي ومسار اصلاحي فعلي للاقتصاد اللبناني".النفّيكما تحدث النفي قائلا:" المرفأ يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وقد دخلنا اليوم في ورشة إعادة تنشيط وإصلاح شاملة على مختلف الأصعدة. الرؤية التي نعمل على إطلاقها باتت في مراحلها المتقدمة. وانطلاقاً من هدفنا الأول والتزامنا في خدمة المواطنين، نواصل العمل لتعزيز الأداء لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني".