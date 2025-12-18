باسيل: بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها

قال من مجلس النواب، عقب انتهاء الجلسة التشريعية أنّه "اعترضنا على قانون لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية وسنطعن به".



أضاف:" بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها أن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات وهذا ما بدأ يظهر".

