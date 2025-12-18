الحجار: نعمل على التحضير للانتخابات وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها

لفت والبلديات أحمد إلى "أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة، التي نعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثّليهم في الندوة البرلمانيّة بكلّ سلاسة ودون معوِقات، حيث التعويل الحقيقيّ على التغيير".



وأشار في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج "برنامج الدبلوم في إدارة ومالية البلديات"، الاميركية - LAU، إلى أنّ "هاجس اللبنانيين الأوّل اليوم هو التهديدات الاسرائيليّة والتحليلات اليوميّة التي تتحدّث عن حرب وشيكة على ، في ظلّ استمرار الاسرائيليّ والاعتداءاتِ المتكرّرة على سيادة لبنانَ وسلامة شعبه"، مؤكداً أن "الدولة اللبنانيّة تبذلُ كل الجهود على الصعيد الدبلوماسيّ، سواء عبر لجنة الميكانيزم أو بالتنسيق معَ أشقائنا العربِ وأصدقائنا الدوليّين، لحماية لبنان وإبعاد أيّةِ أخطار عنه".



وقال الوزير الحجار "نعوّل على جيشنا الوطنيّ الذي يقوم بعمل جبّار لتنفيذ قرار الحكومة ببسطِ سلطة الدولةِ على أراضيها كاملة بدءا من جنوبِ الليطاني".

وختم بالقول: "إن قيامة لبنان آتية آتية".

Advertisement