لبنان
الحجار: نعمل على التحضير للانتخابات وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها
Lebanon 24
18-12-2025
|
06:17
لفت
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
إلى "أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة، التي نعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثّليهم في الندوة البرلمانيّة بكلّ سلاسة ودون معوِقات، حيث التعويل الحقيقيّ على التغيير".
وأشار في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج "برنامج الدبلوم في إدارة ومالية البلديات"،
في الجامعة
اللبنانية
الاميركية -
بيروت
LAU، إلى أنّ "هاجس اللبنانيين الأوّل اليوم هو التهديدات الاسرائيليّة والتحليلات اليوميّة التي تتحدّث عن حرب وشيكة على
لبنان
، في ظلّ استمرار
الاحتلال
الاسرائيليّ والاعتداءاتِ المتكرّرة على سيادة لبنانَ وسلامة شعبه"، مؤكداً أن "الدولة اللبنانيّة تبذلُ كل الجهود على الصعيد الدبلوماسيّ، سواء عبر لجنة الميكانيزم أو بالتنسيق معَ أشقائنا العربِ وأصدقائنا الدوليّين، لحماية لبنان وإبعاد أيّةِ أخطار عنه".
وقال الوزير الحجار "نعوّل على جيشنا الوطنيّ الذي يقوم بعمل جبّار لتنفيذ قرار الحكومة ببسطِ سلطة الدولةِ على أراضيها كاملة بدءا من جنوبِ الليطاني".
وختم بالقول: "إن قيامة لبنان آتية آتية".
Advertisement
