لقاءات نيابية واقتصادية في قصر بعبدا.. الرئيس عون: منطقة الشمال مقبلة على دور بارز

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات نيابية واقتصادية. وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب وائل بو فاعور الذي أوضح ان اللقاء تناول مواضيع عامة والتطورات الأخيرة.



النائب ادغار طرابلسي

نيابيا أيضا، استقبل النائب ادغار طرابلسي الذي أوضح بعد اللقاء انه" وضع امام رئيس الجمهورية مسألة القائمقامين والمحافظين بالتكليف وضرورة ترفيعهم الى الفئة الثانية لأهمية دورهم في خدمة الادارة والمواطنين".

وأضاف:"تناولت مع فخامة الرئيس ملف التفرّغ واكدت على ضرورة أن يراعي المعايير الاكاديمية المطلوبة وحاجة الجامعة والتوازن الوطني".

ووضع النائب طرابلسي الرئيس عون في أجواء لجنة التربية النيابية التي أنهت العمل على تعديلات أساسية على القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية، آملاً ان" يأخذ طريقه الى الهيئة العامة للبرلمان في مدى منظور مما يساعد على تحديد الاقساط المدرسية وجعلها منصفة للأهل وللمدارس الخاصة في آن واحد".

وشارك النائب طرابلسي رئيس الجمهورية باقتراح القانون الذي أنهته لجنة التربية النيابية لانهاء مسألة التعاقد في التعليم المهني والتقني الذي سيساعد في نهوض هذا التعليم عبر اعادة دور معهد IPNET الذي يؤهل المعلمين في المدارس والمعاهد المهنية الرسمية.

وقال:" كانت جولة في السياسة وما تركته زيارة البابا لاون الرابع عشر من دعم للبنان، وتغيّر المناخ الخليجي والعالمي تجاهه نحو الإيجابية ومؤتمر دعم الجيش والعلاقة مع واهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية".





النائبة نجاة عون صليبا

كذلك، استقبل الرئيس عون النائبة نجاة عون صليبا وعرض معها الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

واستقبل الرئيس عون وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس برئاسة الدكتور حسان خالد الضناوي وعضوية كل من: هانيا الشهال، ديما خليل حسين، إبراهيم توما، عبد المجيد الرافعي، ميشال كبه، يوسف معوض، وذلك بعد صدور مرسوم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة.

وشكر الدكتور الضناوي الرئيس عون على الثقة التي اولاها لهم مؤكدا ان" الهيئة ستعمل كفريق عمل واحد من اجل تحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من اجلها"، لافتا الى" وضع مخططات مستقبلية لاستقطاب المستثمرين الى المنطقة الاقتصادية والى ان تنوع الاختصاصات داخل الهيئة توفر قدرة على التعاطي مع كافة القطاعات".

النائب وائل أبو فاعور

وزار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الرئيس عون، حيث أشاد أبو فاعور خلال اللقاء، بجهود الرئيس عون والمبادرات التي قام بها على المستويين العربي والدولي لمجابهة السردية بسردية لبنانية تُعرّي الادعاءات الإسرائيلية والعدوان المستمر، كما أشاد بعمل الجيش اللبناني .

بطرس حرب

استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا الوزير والنائب السابق بطرس حرب، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة محليا وإقليميا.



الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق



كما استقبل رئيس الجمهورية الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق، وعرض معه مواضيع محلية، إضافة الى التطورات الإقليمية الراهنة.



ورحب الرئيس عون باعضاء الهيئة داعيا إياهم الى" العمل من اجل انعاش طرابلس خصوصا والشمال عموما لان من حق أبناء منطقة الطيبين بان يستفيدوا من الانماء المتوازن".

وقال: "ان عليكم مسؤولية جعل المنطقة الاقتصادية في طرابلس مساحة من العمل المنتج ولديكم من القدرات ما يكفي لتحقيق ذلك. والمهم ان تكونوا يدا واحدة وفريق عمل منسجما وليس لدينا ترف الوقت، خصوصا ان منطقة الشمال مقبلة على دور بارز مع وجود مرفأ طرابلس وبعد تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، والتخطيط لاقامة خط سكة حديد بين طرابلس والحدود ".



