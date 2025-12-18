تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
البزري عرض الأوضاع مع وفد "جمعية مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية"
Lebanon 24
18-12-2025
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل النائب الدكتور
عبد الرحمن
البزري وفدًا من "جمعية مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية"، وذلك لمناسبة انتخاب مجلس أمنائها الجديد. وضمّ الوفد كلًّا من: رئيس الجمعية شادي القواس،
نائب الرئيس
حسن أبو زيد، أمين السر الشيخ الدكتور أحمد عبيد، أمين الصندوق المهندس
فؤاد
الجردلي، المحاسب محمد اليمن وأحمد المجذوب الصباغ، وبحضور السادة صالح البزري، ماجد حمتو، كامل شريتح والدكتور نزيه نور الدين البزري.
وتم البحث خلال اللقاء في الأوضاع الاجتماعية والمؤسساتية، ودور الجمعيات الأهلية في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى استعراض أبرز النشاطات التي تقوم بها الهيئة وبرامجها في المجالين الاجتماعي والإنساني.
بدوره هنأ البزري أعضاء مجلس الأمناء الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، ومؤكدًا" أهمية "استمرار التعاون والتنسيق لما فيه خدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
كما واستقبل البزري وفد جمعية دعم المبادرات الإنسانية وتطويرها، برئاسة المهندس مازن رضا البزري، وبحضور عدد من الأعضاء المسؤولين في الجمعية، وهم : سمير النقوزي، وفاء الزعتري، الياس
الترك
، هند الملاح، ندى الشامي، وريما سنجر.
وجرى خلال اللقاء عرض خطة عمل الجمعية للسنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب استعراض برامجها الاجتماعية والإنسانية والتنموية في مدينة
صيدا
وضواحيها، وذلك بدعم من شركة CMCCO الدولية. وتتضمن الخطة تشغيل وتطوير مجموعة من المراكز المتخصصة الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية، وتمكين الفئات الأكثر حاجة، وتحفيز المبادرات الإنتاجية.
بدوره أثنى البزري على عمل الجمعية، مؤكدًا "أهمية المبادرات الإنسانية والتنموية في دعم المجتمع المحلي وتعزيز صموده".
Advertisement
