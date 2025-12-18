الراعي استقبل سفير موريتانيا مهنئا على نجاح زيارة البابا

استقبل البطريرك ، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي سفير موريتانيا في وسوريا والاردن الدكتور طالب المختار الشيخ محمد المجتبى بحضور قنصل الجمهورية في لبنان ايلي نصار في زيارة بروتوكولية وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات الثنائية.



وهنأ السفير المختار البطريرك على نجاح الزيارة التاريخية لقداسة الحبر الأعظم ، متمنيا للبطريرك دوام الصحة والعافية آملا ان يحمل العام الجديد الخير والطمأنينة والسلام لجميع اللبنانيين.



بعدها استقبل البطريرك الراعي رئيس "رهبنة الإخوة الأصاغر الكبُّوشيِّين" الأخ ايلي رحمة الذي وجه دعوة للبطريرك للمشاركة في اليوبيل الأربعمئة لتأسيس الرهبنة والذي سيُقام يوم عيد العنصرة في 23 أيار المقبل في كاتدرائية القديس لويس في .



كما التقى البطريرك الراعي ايضا رئيس بلدية عينطورة لبيب عقيقي يرافقه وفد من المجلس البلدي في زيارة تعارف بعد انتخاب المجلس البلدي الجديد، وكانت مناسبة لتقديم التهاني لمناسبة الأعياد المجيدة.



ومن زوار بكركي الرئيس السابق لبلدية رميش ميلاد وعضو المؤسسة المارونية للانتشار بيار مسعد والسيد طوني الحاج الذين هنأوا البطريرك على نجاح الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان،كما كانت مناسبة لتقديم التهاني بحلول الأعياد المجيدة.

