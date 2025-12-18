تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي استقبل سفير موريتانيا مهنئا على نجاح زيارة البابا

Lebanon 24
18-12-2025 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1456950-639016609111293902.jpg
Doc-P-1456950-639016609111293902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي سفير جمهورية موريتانيا في لبنان وسوريا والاردن الدكتور طالب المختار الشيخ محمد المجتبى بحضور قنصل الجمهورية في لبنان ايلي نصار في زيارة بروتوكولية وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات الثنائية.

وهنأ السفير المختار البطريرك الراعي على نجاح الزيارة التاريخية لقداسة الحبر الأعظم ، متمنيا للبطريرك دوام الصحة والعافية آملا ان يحمل العام الجديد الخير والطمأنينة والسلام لجميع اللبنانيين. 

بعدها استقبل البطريرك الراعي رئيس "رهبنة الإخوة الأصاغر الكبُّوشيِّين"  الأخ ايلي رحمة الذي وجه دعوة للبطريرك للمشاركة في اليوبيل الأربعمئة لتأسيس الرهبنة والذي سيُقام يوم عيد العنصرة في 23 أيار المقبل في كاتدرائية القديس لويس في بيروت.

كما التقى البطريرك الراعي ايضا رئيس بلدية عينطورة لبيب عقيقي يرافقه وفد من المجلس البلدي في زيارة تعارف بعد انتخاب المجلس البلدي الجديد، وكانت مناسبة لتقديم التهاني لمناسبة الأعياد المجيدة.

ومن زوار بكركي الرئيس السابق لبلدية رميش ميلاد العلم وعضو المؤسسة المارونية للانتشار بيار مسعد والسيد طوني الحاج الذين هنأوا البطريرك على نجاح  الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان،كما كانت مناسبة لتقديم التهاني بحلول الأعياد المجيدة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي ذكر بثلاثية الصلاة والسجود وقرع الأجراس على نية نجاح زيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يستقبل السفير البابوي ووفد الفاتيكان تحضيرًا لزيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل وديع الخازن: زيارة البابا محطة مفصلية في تاريخ لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل الجميل وكنعان: زيارة البابا فرصة تاريخية للبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الماروني

الجمهوري

الثنائي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18
Lebanon24
10:42 | 2025-12-18
Lebanon24
10:41 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24