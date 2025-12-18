تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أيوب: كفى إبقاء أهلنا وأرضنا خارج الشرعية والدولة
Lebanon 24
18-12-2025
|
06:22
علقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة
غادة أيوب
على
الغارات
التي استهدفت مرتفعات جبور-قضاء
جزين
وسألت عبر"اكس": " إلى متى ستبقى أراضي الأديرة والرهبانيات والملكيات الخاصة ومشاعات الدولة في قضاء جزين، التي استولى عليها
حزب الله
بغير وجه حق، رهينة؟"
وأضافت: "آن الأوان لتطبيق قرارات الحكومة في 5 و7 آب، واحترام
اتفاق الطائف
، وتنفيذ
القرارات الدولية
ذات الصلة.
كفى إبقاء أهلنا وأرضنا خارج الشرعية والدولة!!!".
