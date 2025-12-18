تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحرك احتجاجي لجمعية "صرخة مودعين" ومطالبة بإقرار قانون عادل يرفع الظلم عنهم
Lebanon 24
18-12-2025
|
06:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت جمعية "صرخة المودعين"، تحرّكاً احتجاجياً، أمام السرايا، "رفضاً لما يُسمّى قانون
الفجوة
المالية وهو قانون يُشكّل جريمة موصوفة بحق المودعين ويؤدّي إلى مصادرة ما يقارب 86% من أموالهم عبر تحويلها إلى سندات طويلة الأجل ومجهولة المصير، في محاولة فاضحة لشرعنة السرقة تحت غطاء تشريعي".
واعلنت في بيان، ان "المتظاهرين أكدوا رفضهم المطلق لهذا القانون الجائر، الذي يشطب جزءاً من الودائع بذريعة شطب الفوائد، ويشطب جزءاً آخر بحجّة تحويل الودائع من الليرة إلى الدولار، في انتهاك صارخ لمبدأ الملكية الفردية، ولأبسط قواعد العدالة والحقوق، وللدستور اللبناني الذي يُفترض به حماية أموال المواطنين لا تبرير نهبها. وعبّروا عن غضبهم الشديد من إصرار السلطة السياسية والمالية على تحميل المودعين وحدهم كامل الخسائر، فيما يُفلت المسؤولون والمصارف من أي محاسبة، محذّرين من أن "هذا النهج لن يمرّ ولن يُفرض بالأمر الواقع".
ولفت البيان الى انه، "عقب الاعتصام، انتقل المودعون إلى
وزارة الاقتصاد
، اعتراضاً على أداء
وزير الاقتصاد
عامر بساط
، الذي اعتبروه أحد أصحاب الدور
الرئيسي
في الخطة المشؤومة الهادفة إلى تحويل ودائع اللبنانيين إلى سندات طويلة الأمد، بما يشكّل اعتداء مباشرا على حقوق المودعين ومحاولة إضافية لتمرير أخطر عملية شطب مقنّعة للأموال".
وختم مشيرا الى ان "المتظاهرين اكدوا استمرار وتصعيد التحركات الشعبية وتوسيع رقعتها في المرحلة المقبلة، وصولاً إلى إسقاط هذا القانون المشبوه ومحاسبة كل من شارك في صياغته أو الترويج له، وفرض إقرار قانون عادل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويرفع الظلم عن المودعين، مهما طال الزمن وكلفت المواجهة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"المستقبل" يعلن دعمه الكامل لتحركات الأساتذة: صرخة عمرها سنوات
Lebanon 24
"المستقبل" يعلن دعمه الكامل لتحركات الأساتذة: صرخة عمرها سنوات
18/12/2025 18:15:37
18/12/2025 18:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سائقو مرفأ بيروت يطالبون بوقف "الظلم والتهميش وحماية حقوقهم"
Lebanon 24
سائقو مرفأ بيروت يطالبون بوقف "الظلم والتهميش وحماية حقوقهم"
18/12/2025 18:15:37
18/12/2025 18:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعيات المودعين.. رفض لشطب الودائع ومطالب بالتدقيق المالي الشامل
Lebanon 24
جمعيات المودعين.. رفض لشطب الودائع ومطالب بالتدقيق المالي الشامل
18/12/2025 18:15:37
18/12/2025 18:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر التقى وفد جمعية مصارف لبنان: للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
Lebanon 24
جابر التقى وفد جمعية مصارف لبنان: للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
18/12/2025 18:15:37
18/12/2025 18:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
وزارة الاقتصاد
وزير الاقتصاد
عامر بساط
الرئيسي
الفجوة
صولا
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
Lebanon 24
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:15 | 2025-12-18
18/12/2025 11:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
11:08 | 2025-12-18
18/12/2025 11:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:44 | 2025-12-18
18/12/2025 10:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
03:58 | 2025-12-18
18/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:15 | 2025-12-18
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:08 | 2025-12-18
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
10:49 | 2025-12-18
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:44 | 2025-12-18
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:42 | 2025-12-18
شحادة لبى دعوة ماغرو إلى مأدبة غداء.. وبحث في مشاريع الوزارة وإمكان التعاون
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 18:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 18:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 18:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24