تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضل الله: شاركنا في الجلسة من موقع مسؤوليتنا ولكل نائب الحق في التعبير
Lebanon 24
18-12-2025
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن
فضل الله
من مجلس النواب :"الجلسة التشريعية عُقدت على وقع الاعتداءات
الإسرائيلية
المستمرة وشاركنا فيها من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين ولكل نائب الحق في
التعبير عن
وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة".
أضاف :"تم إقرار قانون مهم يتعلق بقرض لإعمار البنى التحتية التي تضررت جراء العدوان الاسرائيلي لكنه لا يطال المنازل وندعو لأن يكون ملف
إعادة الإعمار
وطنيا ونناقشه في الموازنة ونلمس تجاوبا.
ولفت فضل الله الى ان" كتلتنا تشارك دائمًا في موضوع التشريع"، وقال :" إقرار إتفاقية القرض بين
لبنان
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير مهم وضروري لكنه لا يطال البيوت التي تهدمت بل البنى التحتية".
من جانبه، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير: النائب
علي حسن خليل
: "هذه الجلسة ليست تحدًّ لأحد على الإطلاق بل هي جزء من الممارسة الضرورية لانتظام التشريع وبعض الزملاء قاطعوا الجلسة دون مبرّر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: الجلسة التشريعية عُقدت على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وشاركنا فيها من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين ولكل نائب الحق بالتعبير عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة
Lebanon 24
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: الجلسة التشريعية عُقدت على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وشاركنا فيها من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين ولكل نائب الحق بالتعبير عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة
18/12/2025 18:15:51
18/12/2025 18:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله من أنصار: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
Lebanon 24
فضل الله من أنصار: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
18/12/2025 18:15:51
18/12/2025 18:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة تشارك في أسبوع المطبخ الإيطالي
Lebanon 24
كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة تشارك في أسبوع المطبخ الإيطالي
18/12/2025 18:15:51
18/12/2025 18:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات
Lebanon 24
قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات
18/12/2025 18:15:51
18/12/2025 18:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة الإعمار
علي حسن خليل
البنك الدولي
الإسرائيلية
التعبير عن
الإسرائيلي
حسن خليل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
Lebanon 24
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:15 | 2025-12-18
18/12/2025 11:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
11:08 | 2025-12-18
18/12/2025 11:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:44 | 2025-12-18
18/12/2025 10:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
03:58 | 2025-12-18
18/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:15 | 2025-12-18
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:08 | 2025-12-18
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
10:49 | 2025-12-18
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:44 | 2025-12-18
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:42 | 2025-12-18
شحادة لبى دعوة ماغرو إلى مأدبة غداء.. وبحث في مشاريع الوزارة وإمكان التعاون
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 18:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 18:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 18:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24