فضل الله: شاركنا في الجلسة من موقع مسؤوليتنا ولكل نائب الحق في التعبير

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن من مجلس النواب :"الجلسة التشريعية عُقدت على وقع الاعتداءات المستمرة وشاركنا فيها من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين ولكل نائب الحق في وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة".

أضاف :"تم إقرار قانون مهم يتعلق بقرض لإعمار البنى التحتية التي تضررت جراء العدوان الاسرائيلي لكنه لا يطال المنازل وندعو لأن يكون ملف وطنيا ونناقشه في الموازنة ونلمس تجاوبا.

ولفت فضل الله الى ان" كتلتنا تشارك دائمًا في موضوع التشريع"، وقال :" إقرار إتفاقية القرض بين والبنك الدولي للإنشاء والتعمير مهم وضروري لكنه لا يطال البيوت التي تهدمت بل البنى التحتية".

من جانبه، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير: النائب : "هذه الجلسة ليست تحدًّ لأحد على الإطلاق بل هي جزء من الممارسة الضرورية لانتظام التشريع وبعض الزملاء قاطعوا الجلسة دون مبرّر".