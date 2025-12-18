تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
المجلس الوطني للإعلام: صفحة "الوحدة 504" تهدد لبنان
Lebanon 24
18-12-2025
|
06:40
photos
قدّر
المجلس الوطني
للإعلام المرئي والمسموع تحذير
المديرية العامة للأمن العام
للمواطنين والمقيمين بشأن مخاطر التفاعل مع "صفحة الوحدة 504" على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية
اللبنانية
"، مشيرًا إلى أن الهدف
الرئيسي
من هذه الصفحة هو تجنيد عملاء لإسرائيل.
وقال:"اذا كان "
الأمن العام
" سيحاسب المتفاعلين مع هذه "الصفحة" وهو على حق فإنه أيضا من مسؤولية
القضاء
التحرك عفويا في مثل هذه الحالة. كما أنه على السلطة السياسية ممثلة بالحكومة حظر التفاعل مع هذه "الصفحة" أو شبيهاتها التي تسيء إلى
لبنان
وتشكّل اختراقا اسرائيليا للداخل اللبناني الذي يحتاج حاليا إلى
الوحدة الوطنية
أكثر من أي وقت مضى".
وأشار إلى" ضرورة قيام المواقع الإلكترونية بحملة إعلامية مضادة لهذه الصفحة"، محذرًا من "سحب
العلم
والخبر من أي موقع يتفاعل معها أو ينشر أخبارها".
