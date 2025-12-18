المجلس الوطني للإعلام: صفحة "الوحدة 504" تهدد لبنان

قدّر للإعلام المرئي والمسموع تحذير للمواطنين والمقيمين بشأن مخاطر التفاعل مع "صفحة الوحدة 504" على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية "، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الصفحة هو تجنيد عملاء لإسرائيل.



وقال:"اذا كان " " سيحاسب المتفاعلين مع هذه "الصفحة" وهو على حق فإنه أيضا من مسؤولية التحرك عفويا في مثل هذه الحالة. كما أنه على السلطة السياسية ممثلة بالحكومة حظر التفاعل مع هذه "الصفحة" أو شبيهاتها التي تسيء إلى وتشكّل اختراقا اسرائيليا للداخل اللبناني الذي يحتاج حاليا إلى أكثر من أي وقت مضى".



وأشار إلى" ضرورة قيام المواقع الإلكترونية بحملة إعلامية مضادة لهذه الصفحة"، محذرًا من "سحب والخبر من أي موقع يتفاعل معها أو ينشر أخبارها".

