Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المجلس الوطني للإعلام: صفحة "الوحدة 504" تهدد لبنان

Lebanon 24
18-12-2025 | 06:40
Doc-P-1456961-639016621023666476.png
Doc-P-1456961-639016621023666476.png photos 0
قدّر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تحذير المديرية العامة للأمن العام للمواطنين والمقيمين بشأن مخاطر التفاعل مع "صفحة الوحدة 504" على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية اللبنانية"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الصفحة هو تجنيد عملاء لإسرائيل.

وقال:"اذا كان " الأمن العام" سيحاسب المتفاعلين مع هذه "الصفحة"  وهو على حق  فإنه أيضا من مسؤولية القضاء التحرك عفويا في مثل هذه الحالة. كما أنه على السلطة السياسية ممثلة بالحكومة حظر التفاعل مع هذه "الصفحة" أو شبيهاتها التي تسيء إلى لبنان وتشكّل اختراقا اسرائيليا للداخل اللبناني الذي يحتاج حاليا إلى الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى".

وأشار إلى" ضرورة قيام المواقع الإلكترونية بحملة إعلامية مضادة لهذه الصفحة"، محذرًا من "سحب العلم والخبر من أي موقع يتفاعل معها أو ينشر أخبارها".
الأكثر قراءة Lebanon 24

