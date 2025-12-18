فضيحة غذائية داخل ملحمة.. وتسطير محضر ضبط

سطر مراقبو مكتب مصلحة في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب ملحمة في بلدة الجنوبية، وذلك أثر كشف ميداني ثبت بنتيجته أنه يقوم بذبح المواشي بداخلها مما يؤدي الى حالة من الفوضى وعدم الحد الادنى للمعايير والقواعد العامة لسلامة الغذاء، اضافة الى سوء تنظيم وتخزين وتكديس البضاعة



وطلب منه التوقف عن الذبح داخل الملحمة وتسوية وضعه فورا تحت طائلة اقفال الملحمة بالشمع .

