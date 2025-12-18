الرئيس عون اتصل بالشيخ الخطيب مطمئنًا إلى صحته

اتصل رئيس الجمهورية بنائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ ، مطمئنًا إلى صحته إثر الوعكة الصحية التي ألمّت به وأدخلته إلى المستشفى، متمنيًا له الشفاء العاجل ودوام الصحة.

