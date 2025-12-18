قيمتها تجاوت الـ20 ألف دولار.. مجهولون سرقوا هواتف وفرّوا

أقدم مجهولون، فجر اليوم، على الدخول إلى محل JUST APPLE العائد للمدعو (ع.إ)، الكائن في محلة – في ، وذلك عبر الخلع والكسر، حسب مندوبة " ".

وقد عمدوا إلى سرقة مجموعة من الهواتف الخلوية قُدّرت قيمتها بحوالي 25 ألف دولار أميركي، قبل أن يفرّوا إلى جهة مجهولة.



وعلى الأثر، حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما تتواصل المتابعة لتعقّب الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم.