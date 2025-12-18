الجيش: توقيف 8 سوريين في منطقة البقاع

صدر عن ـــ ، البيان الآتي:



ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التهريب، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من عمليات دهم مخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 8 منهم لدخولهم الأراضي بطريقة غير شرعية.



كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة القاع – المواطن (ه.ف.) لترؤسه شبكة تهريب سيارات مسروقة ومخدرات الى خارج الأراضي اللبنانية، وهو مطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف.



بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.

