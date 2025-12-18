وفد المكتب التربوي في "أمل" عرض مع كرامي شؤون القطاع التربوي

زار وفد من المكتب المركزي في حركة "أمل"، برئاسة رئيس المكتب الدكتور ، وعضو لجنة التربية النيابية الدكتور أشرف بيضون، وزيرةَ التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وتم البحث في عددٍ من التربوية الهامة.







وتناول اللقاء، بحسب بيان، "ملفات حيوية تهمّ القطاع التربوي، أبرزها:



-ملف مطالب الروابط وتحركاتها لإنصاف الأساتذة والمعلمين والأساتذة الجامعيين، مع التأكيد على ضرورة السعي لإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تُحاكي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين.



-ملف التفرّغ في ، وضرورة احترام المعايير وعدم استبعاد أيٍّ من المستوفين للشروط. وقد أبدت معالي اهتمامها بهذا الملف والعمل على إقراره بأسرع وقت ممكن، بانتظار دراسة وموافقة وزارة المال على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة. كما أُثير موضوع اللجنة التي شُكِّلت لمراجعة مشروع القانون إلى وضع هيكلية للمديرية العامة للتعليم العالي.



- ضرورة تأمين الأموال اللازمة لصناديق المدارس من مصادرها بأسرع وقت، إضافةً إلى تأمين المستحقات المالية للمعلمين المتعاقدين على حساب البلديات.



- أهمية تفعيل المركز التربوي للبحوث والإنماء وتطوير دور المعلمين، مع الحفاظ على استقلالية المركز، وضرورة تعيين مجلس الأخصائيين وملء الشواغر الموجودة فيه.



- متابعة وضع المبنى في مدرسة المربّي محمود الرسمية – الجناح، والسعي إلى ترميمه بالتعاون مع الجهات المعنية".



وفي ختام اللقاء اتفق المجتمعون على متابعة التنسيق لما فيه مصلحة القطاع التربوي في .

Advertisement