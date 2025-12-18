تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وفد المكتب التربوي في "أمل" عرض مع كرامي شؤون القطاع التربوي

Lebanon 24
18-12-2025 | 07:05
زار وفد من المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل"، برئاسة رئيس المكتب الدكتور علي مشيك، وعضو لجنة التربية النيابية الدكتور أشرف بيضون، وزيرةَ التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وتم البحث في عددٍ من القضايا التربوية الهامة.

 

وتناول اللقاء، بحسب بيان، "ملفات حيوية تهمّ القطاع التربوي، أبرزها: 

-ملف مطالب الروابط وتحركاتها لإنصاف الأساتذة والمعلمين والأساتذة الجامعيين، مع التأكيد على ضرورة السعي لإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تُحاكي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين.

 -ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، وضرورة احترام المعايير وعدم استبعاد أيٍّ من المستوفين للشروط. وقد أبدت معالي الوزيرة اهتمامها بهذا الملف والعمل على إقراره بأسرع وقت ممكن، بانتظار دراسة وموافقة وزارة المال على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة. كما أُثير موضوع اللجنة التي شُكِّلت لمراجعة مشروع القانون الرامي إلى وضع هيكلية للمديرية العامة للتعليم العالي.

- ضرورة تأمين الأموال اللازمة لصناديق المدارس من مصادرها بأسرع وقت، إضافةً إلى تأمين المستحقات المالية للمعلمين المتعاقدين على حساب البلديات.

- أهمية تفعيل المركز التربوي للبحوث والإنماء وتطوير دور المعلمين، مع الحفاظ على استقلالية المركز، وضرورة تعيين مجلس الأخصائيين وملء الشواغر الموجودة فيه.

- متابعة وضع المبنى في مدرسة المربّي محمود أيوب الرسمية – الجناح، والسعي إلى ترميمه بالتعاون مع الجهات المعنية".

وفي ختام اللقاء اتفق المجتمعون على متابعة التنسيق لما فيه مصلحة القطاع التربوي في لبنان.
الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

في الجامعة

اللبنانية

علي مشيك

الوزيرة

القضايا

التربوي

