تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا
Lebanon 24
18-12-2025
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس
نقابة عمال المخابز
في
بيروت
وجبل
لبنان
شحادة المصري في بيان انه "في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وما تمر به البلاد ارتفعت الاصوات عن عدم وجود عمال لبنانيين والعمال السوريين هم الأساس في قطاع الافران، يهمنا ان نوضح للمعنيين والرأي العام ولمن تخونه ذاكرته ما يلي: منذ ٢٠ شباط عام ٢٠١٩ وعبر مؤتمر صحافي طالبنا بتشريع الضرورة للعمال السوريين في المهنة أسوة بباقي المهن مثل البناء والزراعة والتنظيفات حفاظا على العمال اللبنانيين لان السبب
الرئيسي
لترك العمال اللبنانيين المهنة عدم تطبيق قانون العمل من ٨ ساعات عمل يوميا والعطلة الاسبوعية والسنوية والمرضية والأعياد وبدل النقل والمنح التعليمية، واستبدال العمال اللبنانيين بعمال غير مشرعين مثل باقي المهن المطاعم والمقاهي ومحطات المحروقات والباركنغ الى آخره تهربا من تطبيق قانون والعمل وتسجيلهم لدى
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
".
وقال:"من اولوياتنا حماية العمال والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم الاجتماعية والصحية والمهنية وبالشروط التي تضمن حقوق العمال وفقا لقانون العمل والأصول القانونية والشروط الاجتماعية والصحية لتأمين ظروف افضل لسلامتهم ومعيشتهم" .
اضاف:"هناك بعض الافران لا تخالف أحكام قانون العمل وشروطه والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال . بينما الكثير من الافران تتهرب من تطبيق قانون العمل من خلال تشغيل عمال غير لبنانيين يخضعون لأقصى ظروف الاستغلال لناحية ساعات العمل والتدني في الاجور ولم يتقاضوا الأجور المتفق عليها بحسب الاتفاقية التي تمت في
وزارة الاقتصاد والتجارة
وغير مشرعين" .
ختم:" لم نتسلّم اي مذكرة من اتحاد أصحاب المخابز والافران او اتحاد المخابز والافران وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا. ونحن حرصاء على كرامة جميع عمال المخابز والافران ومعيشتهم وسلامتهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المخابز والضمان الاجتماعي تتعاونان لتصحيح أوضاع العمال وضمان حقوقهم
Lebanon 24
نقابة المخابز والضمان الاجتماعي تتعاونان لتصحيح أوضاع العمال وضمان حقوقهم
18/12/2025 18:17:31
18/12/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية توجه نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
Lebanon 24
نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية توجه نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
18/12/2025 18:17:31
18/12/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟
18/12/2025 18:17:31
18/12/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
Lebanon 24
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
18/12/2025 18:17:31
18/12/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وزارة الاقتصاد والتجارة
الصندوق الوطني للضمان
نقابة عمال المخابز
وزارة الاقتصاد
الصندوق الوطني
صندوق الوطني
جبل لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
Lebanon 24
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:15 | 2025-12-18
18/12/2025 11:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
11:08 | 2025-12-18
18/12/2025 11:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:44 | 2025-12-18
18/12/2025 10:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
03:58 | 2025-12-18
18/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:15 | 2025-12-18
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:08 | 2025-12-18
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
10:49 | 2025-12-18
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:44 | 2025-12-18
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:42 | 2025-12-18
شحادة لبى دعوة ماغرو إلى مأدبة غداء.. وبحث في مشاريع الوزارة وإمكان التعاون
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24