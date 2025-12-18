تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا

Lebanon 24
18-12-2025 | 07:22
رأى رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري في بيان انه "في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وما تمر به البلاد ارتفعت الاصوات عن عدم وجود عمال لبنانيين والعمال السوريين هم الأساس في قطاع الافران،  يهمنا ان نوضح للمعنيين والرأي العام ولمن تخونه ذاكرته ما يلي: منذ ٢٠ شباط عام ٢٠١٩ وعبر مؤتمر صحافي طالبنا بتشريع الضرورة للعمال السوريين في المهنة أسوة بباقي المهن مثل البناء والزراعة والتنظيفات حفاظا على العمال اللبنانيين لان السبب الرئيسي لترك العمال اللبنانيين المهنة عدم تطبيق قانون العمل من ٨ ساعات عمل يوميا والعطلة الاسبوعية والسنوية والمرضية والأعياد وبدل النقل والمنح التعليمية، واستبدال العمال اللبنانيين بعمال غير مشرعين مثل باقي المهن المطاعم والمقاهي ومحطات المحروقات والباركنغ الى آخره تهربا من تطبيق قانون والعمل وتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ".

وقال:"من اولوياتنا حماية العمال والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم الاجتماعية والصحية والمهنية وبالشروط التي تضمن حقوق العمال وفقا لقانون العمل والأصول القانونية والشروط الاجتماعية والصحية لتأمين ظروف افضل لسلامتهم ومعيشتهم" .

اضاف:"هناك بعض الافران لا تخالف أحكام قانون العمل وشروطه والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال . بينما الكثير من الافران تتهرب من تطبيق قانون العمل من خلال تشغيل عمال غير لبنانيين يخضعون لأقصى ظروف الاستغلال لناحية ساعات العمل والتدني في الاجور ولم يتقاضوا الأجور المتفق عليها بحسب الاتفاقية التي تمت في وزارة الاقتصاد والتجارة وغير مشرعين" .

ختم:" لم نتسلّم اي مذكرة من اتحاد أصحاب المخابز والافران او اتحاد المخابز والافران وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا. ونحن حرصاء على كرامة جميع عمال المخابز والافران ومعيشتهم وسلامتهم".
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وزارة الاقتصاد والتجارة

الصندوق الوطني للضمان

نقابة عمال المخابز

وزارة الاقتصاد

الصندوق الوطني

صندوق الوطني

جبل لبنان

