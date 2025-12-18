ضابط مفقود.. ومختار يناشد

ناشد مختار بلدة "النبي شيت" شكر وعموم أهالي البلدة كلّاً من رئيس الجمهورية العماد عون، ورئيس مجلس النواب الأستاذ ، ورئيس نواف سلام، إضافة إلى ووزير الدفاع، العمل على كشف ملابسات اختفاء ابن البلدة النقيب المتقاعد في شكر "أحمد شكر".

