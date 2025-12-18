تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مشروعٌ إسرائيليّ قبالة لبنان.. "جسر" سيُراقب "الحزب"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-12-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1456994-639016662492151326.png
Doc-P-1456994-639016662492151326.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عما يجري على الجبهة بين لبنان وإسرائيل، لاسيما في ظل ما أسمته "استمرار التوترات بعد فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله"، على حدّ مزاعمها.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ "الجيش الإسرائيلي نجح في إقامة دفاعات عميقة تسمح لسكان المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على طول الحدود بعيش حياة كريمة"، وأضاف: "في قرية الغجر الحدودية، يدور نزاع منذ 25 عاماً حول سيادتها بين ثلاث دول وهي إسرائيل، لبنان سوريا".

وأكمل: "سابقاً، كانت الأمم المتحدة قررت تقسيم القرية إلى قسمين، شمالها في لبنان وجنوبها في إسرائيل. إلا أنه قبل هجوم السابع من تشرين الأول 2023 بفترة طويلة، بنى القرويون سياجاً حول الجزء الشمالي من القرية، ما أدى فعلياً إلى ضمها بالكامل إلى السيادة الإسرائيلية. والآن، قرّر القرويون القيام بعمل من شأنه أن يقوّض على الأرجح استقرار عناصر حزب الله في جنوب لبنان".

وتابع: "لقد بدأ المجلس المحلي لقرية الغجر ببناء جسر فوق مصب نهر الحاصباني الذي يمرّ بمحاذاة القرية. هذا الجسر، الذي يجري تشييده منذ أيام، هو جسر معلق، وسيشكل معلماً سياحياً فريداً، وسيُبنى بأرضية زجاجية شفافة، وسيكون بمثابة منصة مراقبة مطلة على نهر الحاصباني، الذي يمثل الحدود مع لبنان، حيث يمكن من خلاله رؤية الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "كان منبع نهر الحاصباني لعقود مكاناً شديد الخطورة، وفي أوائل سبعينيات القرن الماضي، أُطلق على المنطقة المقابلة للقرية اسم (فتح لاند)، بعد أن استقر الفلسطينيون الذين طُردوا من الأردن هناك وشنوا عمليات ضد المستوطنات في الجليل انطلاقاً من جنوب لبنان".

وأضاف: "خلال تسعينيات القرن الماضي، عمل أعضاء حزب الله على ضخ المياه من النبع الذي يغذي نهر الحاصباني بهدف تعطيل تدفق نهر الأردن. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، تم ربط خط أنابيب بالنبع، والذي ضخ كميات كبيرة من المياه لصالح قرى جنوب لبنان".

وتابع: "مباشرةً بعد انضمام حزب الله إلى القتال ضد إسرائيل في 8 تشرين الأول 2023، قام الجيش الإسرائيلي بتخريب وتفجير خط الأنابيب اللبناني. إلا أنه بعد وقف إطلاق النار، أُعيد توصيل خط الأنابيب تحت إشراف عناصر اليونيفيل الذين أقاموا نقطة تفتيش بجوار النبع".

وذكر التقرير أن "فكرة بناء الجسر الزجاجي المعلق طُرحت قبل سنوات، لكن الواقع الأمني، الذي يمكن فيه لحزب الله أن يقنص أي شخص يقف على الجسر في أي وقت، جعل الفكرة مجرد حلم بعيد المنال بالنسبة للمسؤولين في القرية".

وأكمل: "لكنّ تغيّر الواقع الأمني حوّل الحلم إلى حقيقة. فبعد أعمال التخطيط، بدأت الأعمال الميدانية قبل أيام، إذ تمّ حفر نفق في الجرف فوق الحاصباني، ووُضع هيكل من الحديد والخرسانة ليكون قاعدة الجسر. في الوقت نفسه، بدأ بناء الجسر نفسه في مصنع للمعادن، ومن المتوقع أن يتمّ إنشاؤه خلال شهر إلى شهر ونصف تقريباً فوق الحاصباني، باتجاه لبنان".

ومن المقرر، وفق التقرير، أن يتم افتتاح مقهى بجوار الجسر بالإضافة إلى معالم سياحية أخرى، في حين أنه ليس هناك من اسم مُحدد للجسر حالياً، لكنَّ الجيش الإسرائيليّ يُطلق عليه اسم "جسر النصر" والذي يُرجح أن يتم اعتماده.

من ناحيته، يقول المقدم "د"، قائد الكتيبة 7106 الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، إنّ "أنشطة القوات الإسرائيلية خلال العامين الماضيين أحدثت تغييراً جذرياً في مستوى الأمن لسكان الجليل"، ويضيف: "إن رؤيتكم هنا الآن للمسافرين والسياح الذين يزورون المنطقة بأكملها، والذين يأتون إلى قرية الغجر لمشاهدة تدفق نهر الحاصباني بقوة إلى إسرائيل، هو، من وجهة نظرنا، نصرٌ ومكافأةٌ للعمليات التي نفذناها هنا".
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير يكشف مشروع "غزة الجديدة": هندسة بإشراف "أميركي–إسرائيلي"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق إسرائيلي من تسريب معلومات إلى "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الفلسطينيون

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18
Lebanon24
10:42 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24