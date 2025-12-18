تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه

نشر موقع "غلوبز" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدثت فيه عن واقع " " ووضعه في لاسيما على الصعيدين العسكري والاقتصادي في ظلّ وجود مخاوف من تصاعد التوترات بينه وبين .



وفي التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، تتحدث ساريت زهافي، رئيس معهد "ألما" للدراسات الأمنية والعسكرية قائلة إن "حزب الله لا يزال يمتلك قدرات عسكرية"، مشيرة إلى أنه "حتى اليوم الأخير من الحرب التي اندلعت بين لبنان وإسرائيل عام 2024، كان الحزب يُطلق ما معدله 100 صاروخ يومياً".



وأكملت: "القيادة صرحت بوضوح أن 80% من ترسانة الحزب قد تمّ تدميرها، ما يعني أن 20% منها لا تزال موجودة، وهذا قبل أن يتم حساب ما وصل إليه خلال العام الماضي والذي لا نعلم عنه شيئاً".



وأضافت: "يمكن تقدير أنَّ حزب الله يمتلك ما لا يقل عن 20 ألف صاروخ، ومن المحتمل أن تكون الغالبية العظمى منها غير دقيقة، وأن معظمها ليس بعيد المدى، لكن القدرة موجودة".



وفي سياق حديثها، لم تنفِ زهافي إمكانية تسلل مسلحين من لبنان إلى المستوطنات الإسرائيليّة عند الحدود مع لبنان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ الجيش الإسرائيلي موجود عند الحدود لمنع ذلك، وتابعت: "في المقابل، فإنّ حزب الله لا يستطيع شن غزو مثل الذي شنته حركة ضد إسرائيل عام 2023، إذ أنه ليس لديه هذه القدرة اليوم".



زهافي تشير إلى أن "إسرائيل تحاول دفع الحكومة الى التحرك ضد حزب الله، لكن هذا لن يحل محل النشاط الإسرائيلي"، موضحة أن "العمل سيجري ضد حزب الله على جبهتين، من الجانب اللبناني ومن الجانب الإسرائيلي".



أيضاً، تقول زهافي إن "التدخل بالغ الأهمية في حزب الله"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يتجاوز تدريب القوات وتزويدها بالأسلحة"، وتابعت: "في رأيي، حتى وإن لم يكتب الإيرانيون خطابات لحزب الله، نعيم قاسم، فإنهم على الأقل يصححونها. يأتي دبلوماسيٌّ نيابةً عنهم إلى لبنان ويوجّه قاسم مباشرةً للتأكد من أنه يسير الصحيح".



وأكملت: "لقد رحل جيل مؤسسي حزب الله تقريباً، ونعيم قاسم لا يملك كاريزما نصر الله، وسيستغرق الأمر وقتاً لإعادة بناء الثقة بين وحزب الله، أو حتى يتم تدريب قائد جديد أكثر جدية. في رأيي، هناك شخصية أكثر كاريزما من قاسم، وأكثر خطورة أيضاً، داخل حزب الله، وهو وفيق صفا، الذي كان مسؤولًا عن العمليات الخاصة في التنظيم. لكنه ليس رجلاً متديناً، لذا في رأيي من غير المرجح أن يتولى قيادة التنظيم".



وعن الجانب الاقتصاديّ لـ"حزب الله"، تحدثت زهافي فقالت إنه "من الصعب إيصال الأموال النقدية إلى حزب الله في لبنان، لأنّ رحلات الخطوط الجوية لم تعد تهبط في مطار الدولي، لكن الدبلوماسيين يهبطون هناك، وهناك أيضاً تحويلات مالية تتم رقمياً، وخاصة عبر العملات المشفرة".

