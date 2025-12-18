تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صائب سلام زار أبي المنى: نحتاج إلى التهدئة وأصوات تجمع ولا تفرق

Lebanon 24
18-12-2025 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1457006-639016670672104295.png
Doc-P-1457006-639016670672104295.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار صائب تمام سلام شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وتم عرض للاوضاع والتطورات الراهنة.

وبعد اللقاء قال صائب سلام : "تشرفت اليوم بلقاء شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، سماحة الشيخ سامي أبي المنى، حيث تم التأكيد على أهمية الحكمة والعقل الراجح في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان".

وأضاف :"نحن اليوم في أمسّ الحاجة إلى التهدئة، وإلى أصوات تجمع ولا تفرّق، وتضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. كما أن المرجعيات الروحية في لبنان تشكل ركيزة أساسية لحماية السلم الأهلي والحفاظ على وحدة اللبنانيين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى: زيارة البابا رسالة سلام للبنان وسوريا وكل المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في افتتاح Batroun Capital de Noel: البترون هي عاصمة الميلاد لأنها تستقبل كل الناس ولأنها تجمع لا تفرق
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: إسرائيل وحش إرهابي ولا تفرق بين طائفة ووطن
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24

طائفة الموحدين الدروز

الموحدين الدروز

سامي أبي المنى

الشيخ سامي

تمام سلام

صائب سلام

الموحدين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18
Lebanon24
10:42 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24