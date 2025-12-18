صائب سلام زار أبي المنى: نحتاج إلى التهدئة وأصوات تجمع ولا تفرق

زار صائب شيخ العقل لطائفة الشيخ ، وتم عرض للاوضاع والتطورات الراهنة.



وبعد اللقاء قال : "تشرفت اليوم بلقاء شيخ عقل ، ، حيث تم التأكيد على أهمية والعقل الراجح في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها ".



وأضاف :"نحن اليوم في أمسّ الحاجة إلى التهدئة، وإلى أصوات تجمع ولا تفرّق، وتضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. كما أن المرجعيات الروحية في لبنان تشكل ركيزة أساسية لحماية السلم الأهلي والحفاظ على وحدة اللبنانيين".

