ابو زيد: الغارات الاسرائيلية استهتار بالقانون الدولي وتقويض لجهود التهدئة

كتب النائب السابق على منصة "أكس": "نفذ الطيران الحربي غارات على جورة الخضر – كوع الفيل في محيط بلدة القطراني وعلى بركة الجبور في محيط كفرحونة في .



إنّ تكرار هذه الاعتداءات يؤكد سياسة التصعيد والاستهتار بالقانون الدولي، ويقوّض كل الجهود الرامية إلى التهدئة وحماية السلم الأهلي. وعليه، نحمّل اسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الأعمال العدوانية، وندعو والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات رادعة تضع حدًّا لهذه الانتهاكات المتواصلة".

