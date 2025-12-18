وزير الثقافة رعى فعالية مسابقة "الإملاء المالي باللغة العربية"

رعى غسان سلامة فعالية مسابقة الاملاء العربي التي أقامها معهد باسل المالي والاقتصادي للمرة الأولى، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية بعدما درجَ في السنوات السابقة على تنظيم مثيلتها بالفرنسية.



وشارك في المسابقة 185 من تلامذة الصفوف الثانوية في 22 مدرسة رسمية وخاصة.



وتولى الوزير سلامة تلاوة نص الإملاء الذي تناول "أثر السرية المصرفية على الاقتصاد والعدالة الضريبية"، والنص مستوحى من مقال نشره المعهد في عدد أيلول-تشرين الأول 2025 " الجيش".



وفاز بالمركز الأول عمر شعبان من ثانوية الأمير شكيب إرسلان، فيما حلّت مريم زاهر من مدرسة "الليسيه ناسيونال" ثانية، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب ملاك العلي من المدرسة نفسها.



وأوضح المعهد في بيان له أن هذه المسابقة التي أقيمت بمساندة جمعيات من هي "فاينشلي وايز" للتثقيف المالي والجمعية لحقوق المكلفين وChange وAlam ومؤسسات أخرى، تهدف "إلى تعزيز استخدام اللُّغة العربية في المجال المالي، وتنمية المهارات اللغوية والمفاهيم الاقتصادية لدى المشاركين وخصوصا الشباب منهم، ضمن إطارٍ تفاعلي وتثقيفي.

