جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير الثقافة رعى فعالية مسابقة "الإملاء المالي باللغة العربية"

Lebanon 24
18-12-2025 | 08:41
رعى وزير الثقافة غسان سلامة فعالية مسابقة الاملاء العربي التي أقامها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي  للمرة الأولى، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية بعدما درجَ في السنوات السابقة على تنظيم مثيلتها بالفرنسية.

وشارك في المسابقة 185 من تلامذة الصفوف الثانوية في 22 مدرسة رسمية وخاصة.

وتولى الوزير سلامة تلاوة نص الإملاء الذي تناول "أثر السرية المصرفية على الاقتصاد والعدالة الضريبية"، والنص  مستوحى من مقال نشره المعهد في عدد أيلول-تشرين الأول 2025 من مجلة" الجيش".

وفاز بالمركز الأول عمر شعبان من ثانوية الأمير شكيب إرسلان، فيما حلّت مريم زاهر العلي من مدرسة "الليسيه ناسيونال" ثانية، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب ملاك العلي من المدرسة نفسها.

وأوضح المعهد في بيان له أن هذه المسابقة التي أقيمت بمساندة جمعيات من المجتمع المدني هي "فاينشلي وايز" للتثقيف المالي والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين وChange lebanon وAlam ومؤسسات أخرى، تهدف "إلى تعزيز استخدام اللُّغة العربية في المجال المالي، وتنمية المهارات اللغوية والمفاهيم الاقتصادية لدى المشاركين وخصوصا الشباب منهم، ضمن إطارٍ تفاعلي وتثقيفي.
نائبٌ سابق "يُخطئ باللغة العربية"
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
ذكاء اصطناعي بهوية عربية وخصوصية عالية: ماذا نعرف عن "ثورة"؟
مرقص من طرابلس: الثقافة فعل مقاومة والفن اللغة الأصدق للتعبير عن الإنسان
لبنان

أفراح ومناسبات

الجمعية اللبنانية

المجتمع المدني

اليوم العالمي

وزير الثقافة

اللبنانية

الفرنسية

من مجلة

