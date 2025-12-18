النفي زار تمام سلام عارضا الخطط المستقبلية لتطوير مرفأ بيروت

زار ، مدير عام مرفأ مروان النفي، الرئيس ، في حضور نجله صائب، في دارته بالمصيطية. وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات والخطط المستقبلية لتطوير مرفأ بيروت، بما ينسجم مع المتطلبات الوطنية والتحديات الراهنة.

