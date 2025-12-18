تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخير يردّ على نائب القوات: لا أحد يستطيع أن يبتزّنا
Lebanon 24
18-12-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّ النائب أحمد الخير على مواقف النائب
غسان حاصباني
، مؤكداً أن المشاركة في الجلسة "طبيعية" وأن "الاستثناء هو تعطيل" الحكومة ومجلس النواب، مشدداً على أن مواقف التكتل "واضحة ضد التعطيل".
وقال "يا أستاذ غسان حاصباني .. "الإناء ينضح بما فيه".
أضاف:" بكل الأحوال، لا حرج على سياسة ما فيها شي "حكيم" بالاصرار على عدم احترام النواب السنة وقرارن ودورن. "قلة هالاحترام" يلي عم تعبروا عنا، بكل محطة ما بتتقبلوا فيها رأينا المعارض لرأيكن، انتو يلي رح تدفعوا حقها مع ناسنا، بالشمال وكل
لبنان
. ويلي بدق الباب بيسمع الجواب".
وقال الخير إن هناك قوانين واقتراحات قوانين مرتبطة بمصالح البلد "لن نعطّلها"، مطالباً
رئيس مجلس النواب نبيه بري
بإدراج مشروع القانون المُرسل من الحكومة على جدول أعمال
الهيئة العامة
المقبلة، واصفاً ذلك بأنه "مطلب أساسي لمعالجة الثغرات".
وفي ما يتعلق بمطار القليعات، شدد على أنه "لا أحد يستطيع أن يبتزّنا بهذا المطلب لأنه محق ويحقق المصلحة الوطنية
العليا
"، لافتاً إلى أن "هناك قراراً اتُّخذ على مستوى الدولة" تمهيداً لتشريع القانون.
من جهته
، علّق حاصباني على ما نُقل عن نواب منزعجين من توصيفاتكم وكلام
جعجع
وقولهم "ما حدا بيبتزّنا وبيقيّمنا"، قائلاً: "خلّيهن ينزعجوا، وحينزعجوا أكتر بصوت الناس بالانتخابات لما ما يصوّتولن، ما كانوا قدّ الحمل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العريضي زار بكركي: لا يستطيع أحد أن يطمئن الى النيات الإسرائيلية
Lebanon 24
العريضي زار بكركي: لا يستطيع أحد أن يطمئن الى النيات الإسرائيلية
18/12/2025 18:19:19
18/12/2025 18:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: لا أحد يعرف نوايا إسرائيل وخططها الفعلية حول اتفاقنا
Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: لا أحد يعرف نوايا إسرائيل وخططها الفعلية حول اتفاقنا
18/12/2025 18:19:19
18/12/2025 18:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب وليد البعريني قبيل الجلسة: نملك قرارنا ولسنا "بجيبة حدا" ولا يبتزّنا أحد بموضوع مطار القليعات
Lebanon 24
النائب وليد البعريني قبيل الجلسة: نملك قرارنا ولسنا "بجيبة حدا" ولا يبتزّنا أحد بموضوع مطار القليعات
18/12/2025 18:19:19
18/12/2025 18:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل": العلاقة مع النائب أحمد الخير ثابتة
Lebanon 24
"المستقبل": العلاقة مع النائب أحمد الخير ثابتة
18/12/2025 18:19:19
18/12/2025 18:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الهيئة العامة
غسان حاصباني
غسان حاصبان
نبيه بري
من جهته
العليا
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
Lebanon 24
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:15 | 2025-12-18
18/12/2025 11:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
11:08 | 2025-12-18
18/12/2025 11:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:44 | 2025-12-18
18/12/2025 10:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
03:58 | 2025-12-18
18/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:15 | 2025-12-18
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:08 | 2025-12-18
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
10:49 | 2025-12-18
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:44 | 2025-12-18
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:42 | 2025-12-18
شحادة لبى دعوة ماغرو إلى مأدبة غداء.. وبحث في مشاريع الوزارة وإمكان التعاون
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 18:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 18:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 18:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24