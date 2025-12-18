الخير يردّ على نائب القوات: لا أحد يستطيع أن يبتزّنا

ردّ النائب أحمد الخير على مواقف النائب ، مؤكداً أن المشاركة في الجلسة "طبيعية" وأن "الاستثناء هو تعطيل" الحكومة ومجلس النواب، مشدداً على أن مواقف التكتل "واضحة ضد التعطيل".

وقال "يا أستاذ غسان حاصباني .. "الإناء ينضح بما فيه".

أضاف:" بكل الأحوال، لا حرج على سياسة ما فيها شي "حكيم" بالاصرار على عدم احترام النواب السنة وقرارن ودورن. "قلة هالاحترام" يلي عم تعبروا عنا، بكل محطة ما بتتقبلوا فيها رأينا المعارض لرأيكن، انتو يلي رح تدفعوا حقها مع ناسنا، بالشمال وكل . ويلي بدق الباب بيسمع الجواب".



وقال الخير إن هناك قوانين واقتراحات قوانين مرتبطة بمصالح البلد "لن نعطّلها"، مطالباً بإدراج مشروع القانون المُرسل من الحكومة على جدول أعمال المقبلة، واصفاً ذلك بأنه "مطلب أساسي لمعالجة الثغرات".



وفي ما يتعلق بمطار القليعات، شدد على أنه "لا أحد يستطيع أن يبتزّنا بهذا المطلب لأنه محق ويحقق المصلحة الوطنية "، لافتاً إلى أن "هناك قراراً اتُّخذ على مستوى الدولة" تمهيداً لتشريع القانون.

، علّق حاصباني على ما نُقل عن نواب منزعجين من توصيفاتكم وكلام وقولهم "ما حدا بيبتزّنا وبيقيّمنا"، قائلاً: "خلّيهن ينزعجوا، وحينزعجوا أكتر بصوت الناس بالانتخابات لما ما يصوّتولن، ما كانوا قدّ الحمل".