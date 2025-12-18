تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الخير يردّ على نائب القوات: لا أحد يستطيع أن يبتزّنا

Lebanon 24
18-12-2025 | 09:00
ردّ النائب أحمد الخير على مواقف النائب غسان حاصباني، مؤكداً أن المشاركة في الجلسة "طبيعية" وأن "الاستثناء هو تعطيل" الحكومة ومجلس النواب، مشدداً على أن مواقف التكتل "واضحة ضد التعطيل".
 
وقال "يا أستاذ غسان حاصباني .. "الإناء ينضح بما فيه".
أضاف:" بكل الأحوال، لا حرج على سياسة ما فيها شي "حكيم"  بالاصرار على عدم احترام النواب السنة وقرارن ودورن. "قلة هالاحترام" يلي عم تعبروا عنا، بكل محطة ما بتتقبلوا فيها رأينا المعارض لرأيكن، انتو يلي رح تدفعوا حقها مع ناسنا، بالشمال وكل لبنان. ويلي بدق الباب بيسمع الجواب".

وقال الخير إن هناك قوانين واقتراحات قوانين مرتبطة بمصالح البلد "لن نعطّلها"، مطالباً رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج مشروع القانون المُرسل من الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة المقبلة، واصفاً ذلك بأنه "مطلب أساسي لمعالجة الثغرات".

وفي ما يتعلق بمطار القليعات، شدد على أنه "لا أحد يستطيع أن يبتزّنا بهذا المطلب لأنه محق ويحقق المصلحة الوطنية العليا"، لافتاً إلى أن "هناك قراراً اتُّخذ على مستوى الدولة" تمهيداً لتشريع القانون.
 
من جهته، علّق حاصباني على ما نُقل عن نواب منزعجين من توصيفاتكم وكلام جعجع وقولهم "ما حدا بيبتزّنا وبيقيّمنا"، قائلاً: "خلّيهن ينزعجوا، وحينزعجوا أكتر بصوت الناس بالانتخابات لما ما يصوّتولن، ما كانوا قدّ الحمل".
 
 
