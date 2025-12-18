هيكل من فرنسا: الجيش يعمل على ضمان أمن لبنان واستقراره

زار العماد بتاريخَي ١٧ و١٨ /١٢ /٢٠٢٥ والتقى نظيره الفرنسي، رئيس أركان الجيوش الجنرال فابيان ماندون، وتناول معه سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، لا سيما في مجال تعزيز قدرات والتدريب المشترَك.



خلال الاجتماع، شدد الجنرال فابيان ماندون على أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن وسيادته واستقراره.



في المقابل، شكر العماد هيكل الجنرال فابيان ماندون والسلطات الفرنسية على المبادرات المستمرة لدعم لبنان والجيش، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في ضمن الجدول المحدد لها.

