تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هيكل من فرنسا: الجيش يعمل على ضمان أمن لبنان واستقراره

Lebanon 24
18-12-2025 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1457040-639016731897161873.png
Doc-P-1457040-639016731897161873.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل فرنسا بتاريخَي ١٧ و١٨ /١٢ /٢٠٢٥ والتقى نظيره الفرنسي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون، وتناول معه سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، لا سيما في مجال تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والتدريب المشترَك.

خلال الاجتماع، شدد الجنرال فابيان ماندون على أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره.

في المقابل، شكر العماد هيكل الجنرال فابيان ماندون والسلطات الفرنسية على المبادرات المستمرة لدعم لبنان والجيش، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن الجدول الزمني المحدد لها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لبنان لن ينعم بالهدوء دون ضمان أمن إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم قوات اليونيفيل في لبنان: نعمل مع الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الفرنسي: بحثت مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل التحدّيات الأمنية في لبنان والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة عون صليبا: لضرورة تفادي تعنّت "الحزب" لضمان استقرار لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة جنوب الليطاني

السلطات الفرنسية

المؤسسة العسكرية

رودولف هيكل

قائد الجيش

الفرنسية

الليطاني

الزمني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18
Lebanon24
10:42 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24