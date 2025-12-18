تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

نقمة على الوزيرة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-12-2025 | 09:56
على الرغم من توضيح موقفها خلال أكثر من جولة، تسود أجواء "نقمة" بين الاساتذة على وزيرة التربية ريما كرامي، معتبرين أن تفجير غضبها على أحد أفراد الطاقم التربوي خلال سؤال وُجّه إليها حول مصير الامتحانات الرسمية هو أمر غير مقبول.

وأشار مصدر تربوي لـ"لبنان24" الى أنّه خلال جولات الوزيرة التي تلت انتشار فيديو تطلب فيه من إحدى المعلمات عدم جواز السؤال عن مصير الامتحانات التربوية من قبل "تربوي"، واجهت العديد من الانتقادات والأسئلة المباشرة من معلمين ومدراء، حيث عبروا لها عن استيائهم من هذا التصرف، معتبرين أن ما حصل قلّل من هيبتهم أمام طلابهم.
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

