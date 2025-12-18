نقمة على الوزيرة

على الرغم من توضيح موقفها خلال أكثر من جولة، تسود أجواء "نقمة" بين الاساتذة على وزيرة التربية ريما كرامي، معتبرين أن تفجير غضبها على أحد أفراد الطاقم خلال سؤال وُجّه إليها حول مصير الامتحانات الرسمية هو أمر غير مقبول.



وأشار مصدر تربوي لـ" " الى أنّه خلال جولات التي تلت انتشار فيديو تطلب فيه من إحدى المعلمات عدم جواز السؤال عن مصير الامتحانات التربوية من قبل "تربوي"، واجهت العديد من الانتقادات والأسئلة المباشرة من معلمين ومدراء، حيث عبروا لها عن استيائهم من هذا التصرف، معتبرين أن ما حصل قلّل من هيبتهم أمام طلابهم.

