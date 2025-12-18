بيان من قوى الأمن... هذا ما سيشهده الأوتوستراد الممتدّ من مفرق نهر ابراهيم حتّى مفرق قرطبا

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:



ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي من الأوتوستراد الممتدّ من مفرق حتّى مفرق ، اعتبارًا من الساعة 10،00 من صباح 19-12-2025 لغاية الساعة 15،00 من التاريخ عينه



ستُتنفَّذ الأعمال على مسرب واحدٍ، وسيتمّ تضييق مساحة المرور طيلة فترة الأشغال.



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.

