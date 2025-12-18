تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
3
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
بيان من قوى الأمن... هذا ما سيشهده الأوتوستراد الممتدّ من مفرق نهر ابراهيم حتّى مفرق قرطبا
Lebanon 24
18-12-2025
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:
ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي من الأوتوستراد الممتدّ من مفرق
نهر إبراهيم
حتّى مفرق
قرطبا
، اعتبارًا من الساعة 10،00 من صباح 19-12-2025 لغاية الساعة 15،00 من التاريخ عينه
ستُتنفَّذ الأعمال على مسرب واحدٍ، وسيتمّ تضييق مساحة المرور طيلة فترة الأشغال.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
