سيارات الإسعاف هرعت إلى السكة البيضاء في أبي سمراء... ما السبب؟

أفادت مندوبة " "، أنّ فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة هرعت إلى محلة السكة البيضاء في زيتون أبي سمراء – ، بعد ورود معلومات عن وجود سيّدة بمفردها تُعاني من وعكة صحية داخل منزلها.



وأفادت المعلومات أنّ فرق الإسعاف كانت في انتظار تدخل القوى الأمنية لفتح باب المنزل، تمهيداً لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

Advertisement