نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"



يومان لبنانيان حافلان تتراوح وقائعهما بين الشؤون التشريعية والسياسية والإقتصادية والأمنية وتتوزع بين بيروت ورأس الناقورة وباريس وربما غيرها.



تحت قبة البرلمان انتصر العمل التشريعي على إرادة التعطيل بقوة الدستور والقانون.



ولم ترضخ المؤسسة التشريعية الأم لتهويل المهولين الذين لم يتورعوا عن نعت من يشارك منهم في الجلسة بالشيطان.



والمفارقة أن نواب هذا الفريق قاطعوا الجلسة تشريعا لكنهم حضروا إلى البرلمان تصريحا لتبرير مواقفهم ولا سيما تلك التي تتعلق بالملف الإنتخابي.



أما الحقيقة القانونية الساطعة في هذا الملف فتوضح أن اللجان النيابية تتابع إقتراحات القوانين ذات الصلة وتعالجها وفق الأصول والأهم هو عدم خلق مبررات وذرائع لتأجيل الإنتخابات أو إلغائها.



على أي حال جاءت الجلسة النيابية اليوم منتجة إذ اقرت بنودا حيوية بعضها إصلاحي وبعضها يلامس مصالح المواطنين وحاجاتهم وليس أدل على ذلك مشروع إتفاقية قرض بين والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان والبالغة قيمته مئتين وخمسين مليون دولار.



ولولا انعقاد الجلسة كان مثل هذا القرض يمكن أن يخسره لبنان كونه محكوما بمهل لإقراره.



في موازاة جلسة مجلس النواب لا جلسة اليوم لمجلس الوزراء الذي يتوقع أن يلتئم الأسبوع المقبل وعلى جدول أعماله الملف البارز المتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية.



وما بين الجلسة النيابية والجلسة الحكومية محطات عدة من بينها زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي حط في بيروت منذ قليل.



والإجتماع الرباعي الذي عقد اليوم في باريس سبقته محادثات عسكرية لبنانية - فرنسية شارك فيه المندوبون: اللبناني العماد هيكل والفرنسيان (جان إيف لودريان) و (آن كلير لوجاندر) والأميركية مورغان أورتاغوس والسعودي يزيد بن فرحان.



واتفقت الأطراف المجتمعة على عقد مؤتمر لدعم الجيش في شباط وركزت المحادثات على كيفية إظهار التقدم الذي أحرزه الجيش في ملف حصر السلاح بيد الدولة.



ومن المتوقع أن يطير لودريان وأورتاغوس إلى لبنان حيث يشاركان غدا في اجتماع لجنة الميكانيزم في رأس الناقورة.



وعشية اجتماع اللجنة كثف العدو إعتداءاته الجوية على لبنان وأغار الطيران الحربي على مناطق في جرود الهرمل وضرب زنارا ناريا عنيفا على مناطق بين النبطية وإقليم التفاح وجزين فيما كان طيرانه المسير يتابع اصطياد المواطنين في سياراتهم وآلياتهم على غرار ما حصل اليوم في الطيبة حيث سقط أربعة جرحى.



ووفق ما أكد الرئيس نبيه بري فإن هذه الغارات هي رسالة لمؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني, وبالتوازي هي حزام ناري من الغارات الجوية تكريما لإجتماع الميكانيزم غدا.





مقدمة الـ"أم تي في"



مؤتمر دعم الجيش في شباط المقبل:

انها النتيجة الاولى للاجتماع التمهيدي للمؤتمر في باريس.

اما النتيجة الثانية فهي تركيز محادثات باريس على كيفية احراز تقدم في نزع سلاح .



وهو ما اكده متحدث باسم الخارجية الفرنسية. وهذا يعني ان الدول المشاركة في الاجتماع،

والمعنية مباشرة بالشأن اللبناني، اي: فرنسا واميركا و السعودية،

لا تزال تربط اي دعم للجيش بتحقيق نتائج واضحة وعملية على صعيد نزع سلاح حزب الله.



وفيما كان اجتماع باريس منعقدا، كان الطيران الحربي الاسرائيلي يشن موجة غارات جنوبا وبقاعا،

ما شكل رسالة واضحة وصريحة إن لمؤتمر باريس او حتى لاجتماع الميكانيزم غدا.



سياسيا، الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري انعقدت. هكذا سارت آلية التشريع داخل البرلمان بشكل ناقص وخاطىء متجاوزة اقتراح ومشروع القانون المقدمين من الحكومة وعدد كبير من النواب، والمتعلقين بتأمين الحق الدستوري والوطني للمنتشرين اللبنانيين في العالم.



وما حصل يعني ان الامور لم تتغير كثيرا داخليا. فتجاوز القانون والانظمة لا يزال هو السائد،



والدولة العميقة لا تزال تتحكم في معظم القرارات الصادرة عن السلطة السياسية،

وكأن شيئا لم يتغير او كأن زلزالا قويا لم يهز لبنان والمنطقة.



فمتى سيعود بعض النواب ومن وراءهم الى منطق دولة القانون والمؤسسات، ام ان من شب على شيء شاب عليه؟





مقدمة "المنار"



فيما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تراسل مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني بسلسلة غارات من الجنوب الى البقاع، وتكرم اجتماع الميكانيزم غدا بلغتها الممزوجة بالبارود والنار، بحسب الرئيس نبيه بري، كان اللبنانيون يقرأون بتلك الرسائل الصهيونية تصعيدا واستهتارا بكل حراك محلي او اقليمي او دولي كان لاحتواء المخططات الاسرائيلية الشيطانية التي تستهدف لبنان والمنطقة.



وفي المجلس النيابي تلا الرئيس بري الرسالة التشريعية التي اخرست شياطين السياسة وعزلتهم عن الوسوسة في طريق النواب الذين اكملوا النصاب وعطلوا قطار التعطيليين وغاياتهم السياسية، ملتفتين الى ما فيه مصلحة الناس والبلد والمؤسسة التشريعية مقرين مشاريع قوانين كانت على جدول الاعمال، وابرزها تلك التي تعنى بهبات مخصصة لاعادة اعمار ما دمره العدوان الصهيوني من بنى تحتية.



وتحت الرماد اختنق مشعلو الازمات، وطوي المشهد ليهتم اللبنانيون بحقيقة التحديات واخطرها العدوان الصهيوني الذي امتد من الطيبة الجنوبية وجرحاها الاربعة، الى القطراني والجبور، وصولا الى جرود الهرمل وبوداي في البقاع.



واحتل لقاء باريس الرباعي بين الاميركيين والفرنسيين والسعوديين وقائد الجيش اللبناني الاهتمام الثاني، وما سينتج عنه من اداء فعلي على الارض بدعم الجيش اللبناني بعيدا عن خطابات العواطف والسياسة.



وان كان اجتماع الميكانيزم غدا بات لزوم ما لا يلزم لدى اللبنانيين، فان المتابعات تترقب زيارة رئيس الوزراء المصري الذي حط في بيروت، بانتظار ما ستحمله جولته على الرؤساء من مواقف ومناقشات.



دوليا حملت مياه البحر الكاريبي غليانا كبيرا مع وابل النيران الاميركية تحت مسمى مكافحة المخدرات، وحقيقتها سرقة النفط الفنزويلي والتطاول على سيادة كاراكاس، حتى طالها الموقف الصيني الذي خلط الاوراق، مع تأكيد في بكين على التحالف الاستراتيجي مع كاراكاس، فرفعت الاخيرة الى مجلس الامن طلبا لعقد جلسة عاجلة حددت الثلاثاء لمناقشة العدوان المتواصل عليها، وقد ايدت الطلب كل من الصين وروسيا.





مقدمة الـ"أو تي في"



كرست الجلسة التشريعية التي التأمت اليوم في ساحة النجمة التوازن النيابي بعد مرحلة من انعدام الوزن بفعل نجاح عدد من الاطراف بتعطيل النصاب في جلسات سابقة، ليصبح السؤال حول مصير الانتخابات النيابية مطروحا بجدية اليوم، مع تآكل المهل، وبروز نوايا التمديد على ألسنة عدد من النواب، بعنوان تقني، قد يضمر تأجيلا أطول، علما أن رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي خسر معركة التعطيل هذه المرة، يعقد غدا مؤتمرا صحافيا لشرح المسار الذي سيعتمده في المرحلة المقبلة.



أما ملف الجنوب، الذي يحضر غدا في الاجتماع الثاني للجنة الميكانيزم المطعمة في الناقورة، فشكل في الساعات الماضية محور لقاءات في باريس، ولاسيما لناحية دعم الجيش، حيث من المفترض ان تستضيف العاصمة الفرنسية مؤتمرا خاصا بذلك في شباط المقبل، من دون ان يذكر البيان الصادر عن متحدث باسم الخارجية الفرنسية اي تفاصيل اضافية.



ومساء اليوم، وصل الى بيروت رئيس الوزراء المصري، الذي تقوم بلاده بدور محوري في محاولة إبعاد شبح الحرب عن لبنان، وإيجاد الحلول التي تؤدي الى تطبيق القرار 1701 بكامل المندرجات، في مقابل الخرق الاسرائيلي المتمادي والمستمر.





مقدمة الـ"أل بي سي"



صفر – واحد.

بهذه النتيجة، فاز رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معركة فتح المجلس للتشريع.



راهن على تعطيل النصاب لمنع إقرار قوانين قروض مالية تمس بيئة أمل - حزب الله، فيضطر من يسميه الصديق, أي بري, لوضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال.

لم ينجح الرهان.



فالبنك الدولي أبلغ الى المسؤولين أن مماطلتهم في اقرار قوانين القروض التي منحها للبنان ستخسر البلد لا قرض الـ 250 مليون دولار وحسب, المخصص لاعادة بناء البنى التحتية بعد الحرب وقرضي اصلاح المالية العامة واستجرار المياه الى بيروت, انما ستؤدي الى تعليق مجلس ادارته اقرار قرضين إضافيين:



الاول لشبكة الأمان والثاني لمكننة الإدارة.



اتخذ القرار على مستوى رئيس الجمهورية والمجلس والحكومة.



تأمن النصاب واقر قانون الـ 250 مليون دولار, وعدد من القوانين الاخرى، ابرزها قانون استقلالية القضاء, الذي ضغط في اتجاهه رئيس الجمهورية ووزير العدل عادل نصار بعد ثمانية اعوام من المماطلة, لتبقى العقدة في قانون الانتخاب, وسط أحاديث غير رسمية عن احتمال تأجيل الاستحقاق.



كل هذا حصل, فيما كان قائد الجيش, يعرض في اجتماع باريس امام فرنسا والولايات المتحدة والسعودية, ممثلة بمبعوثها الامير يزيد بن فرحان, مراحل خطة حصر السلاح وحاجات الجيش، لا لتنفيذ المهمة وحسب,انما للتحول الى جيش قادر .



معلومات الـ lbci تشير الى ان المحادثات تخللها اصرار سعودي على جدية التزام لبنان ما يتعهد به, والا تشوب اي قروض ممكنة مستقبلا اي عملية فساد, على ان يترافق كل ذلك مع خطوات ايجابية تتعلق بسيطرة اراضيها.



اما تحديد شباط المقبل, موعدا لعقد مؤتمر دعم الجيش, فتؤكد معلومات ال lbci انها حصلت في مباحثات بين لوجاندر واورتاغوس وبن فرحان قبل وصول العماد هيكل الى طاولة الاجتماع.





مقدمة "الجديد"



هي ليست غيرة "النبيه" بقدر ما هي حنكة من يدير مزرعة "الحكيم" ويخرج منها "الأرانب" متى يشاء ويشاء تقاطع المصالح بين كتل النظام الحاكم فعلى قاعدة التشريع "بالتراضي".



ختمت جلسة كانون محضر أيلول بتجميد قوانين الانتخاب تمهيدا لسيناريوهات التمديد والتأجيل، وأقرت سلسلة مشاريع قوانين وصلت خط الجنوب بقرض إعادة الإعمار ومدت أنابيب المياه إلى العاصمة بيروت.



وعند جسر العدلية استقر "طفل عدوان المدلل" بإقرار قانون استقلالية القضاء وبالستة وستة مكرر.



انفض الخلاف "المرتجل" في معركة شنها رئيس حزب القوات ضد طواحين الهواء فارتد من أسماهم بالشياطين عليه وأمنوا النصاب بخمسة وسبعين نائبا وسارت الجلسة على بياض برصيد مكشوف و"طبشت" فيها كفة أكثرية الكتل المشاركة المتمثلة بالثنائي والاشتراكي والوطني الحر والاعتدال مطعمة بتغييريين، في مقابل كفة الأقلية "الممانعة" لانعقاد الجلسة ترأسها القواتي والكتائبي.



لم يكن تحديد موعد الجلسة وليد لحظته بل تم بحسب معلومات الجديد بناء على طلب معجل من رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام.



وخلال اجتماع ثلاثي استباقي ضم بري وسلام وبوصعب اثنى رئيس الحكومة على السرعة في التلبية لإقرار مشاريع قروض البنك الدولي وقبل أن يفتتح "سيد المجلس" الجلسة افتتحت إسرائيل نهار لبنان بسلسلة غارات ربطت جنوبه ببقاعه وهو ما رأى فيه بري تكريما لاجتماع الميكانيزم غدا ورسالة بالنار لمؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني الذي انطلق اليوم باستقبال لافت وبحفاوة بالغة لقائد الجيش رودولف هيكل ومن خلاله للمؤسسة العسكرية في رسالة فرنسية واضحة بأن الجيش يتصدر الاهتمام الدولي لناحية تنظيم مؤتمر دولي لدعمه مطلع العام المقبل.



وهو ما أعلنته الخارجية الفرنسية بالتكافل والتضامن بين الأميركية والمملكة العربية السعودية ولبنان بعد محادثات رباعية تناولت سبل تأمين الدعم لجهة السيطرة على السلاح ومتابعة الأوضاع جنوبا مع إدانة الضربات والدعوة إلى خفض التصعيد وإلى الاقتراح الفرنسي بإنشاء آلية مراقبة ميدانية توثق عمل الجيش اللبناني تعمل باريس على طرح آلية ثانية تواكب نزع السلاح فيما قدم لبنان بحسب مصادر متابعة لاجتماع الرباعية أولوياته في المفاوضات وتتمثل بتحرير الأراضي المحتلة ووقف الخروقات الإسرائيلية وتحرير الأسرى.



وعلى هامش الاجتماع الرسمي يقدم قائد الجيش عرضا في دوائر القرار الفرنسي حول التحديات التي يواجهها الجيش بالتزامن مع استمرار الاعتدءاءات الإسرائيلية على أن تحضر ملائكة الميكانيزم في باريس بعد انضمام مدني لبناني إليها.



وإلى حين اجتماع اللجنة غدا في الناقورة وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت مسبوقا بحملة تهويل على جناح معلومات ألقيت في سوق التداول وتحدثت عن رسالة عالية النبرة ضد حزب الله يحملها مدبولي الأمر الذي نفاه السفير المصري علاء موسى جملة وتفصيلا.



وأكد للجديد أنه كلام عار تماما من الصحة وأقل ما يقال فيه إنه كلام فارغ.

