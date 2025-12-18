عند المدخل الشمالي... صيدا ترتدي حلّتها الميلادية (صور)

ارتدى المدخل لمدينة حلّة ميلادية مضيئة، عكست أجواء الفرح التي تعيشها المدينة مع حلول الأعياد المجيدة، في مشهد احتفالي يكرّس طابعها الجامع ورسالتها القائمة على العيش الواحد.



وبمبادرة من رئيسة "مؤسسة " ، جرى مساء الخميس إضاءة مستديرة الحاج بهاء الدين الحريري في منطقة مكسر العبد، حيث تصدّرت المكان شجرة طبيعية ضخمة تحيط بها أشجار مزدانة بالأضواء الملوّنة، إلى جانب ورود حمراء وبيضاء زادت المشهد رونقًا وجمالًا.



وشارك في المناسبة رئيس بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا– مصطفى ، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات أهلية وكشفية وفريق عمل "مؤسسة الحريري".



وعقب الإضاءة، أكدت الحريري في تصريح لها أن صيدا تثبت في كل مناسبة أنها مدينة جامعة لكل أبنائها، ومنفتحة على الجميع، وتشكل نموذجًا للقاء والعيش المشترك. وهنّأت المدينة باختيارها عاصمة للثقافة والحوار المتوسطي لعام 2027، متمنية أن تبقى أيامها مليئة بالفرح، وأن تحمل الأعياد الخير والاستقرار للبنان وأهله.

