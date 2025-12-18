تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
3
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
عند المدخل الشمالي... صيدا ترتدي حلّتها الميلادية (صور)
Lebanon 24
18-12-2025
|
16:47
ارتدى المدخل
الشمالي
لمدينة
صيدا
حلّة ميلادية مضيئة، عكست أجواء الفرح التي تعيشها المدينة مع حلول الأعياد المجيدة، في مشهد احتفالي يكرّس طابعها الجامع ورسالتها القائمة على العيش الواحد.
وبمبادرة من رئيسة "مؤسسة
الحريري
"
بهية الحريري
، جرى مساء الخميس إضاءة مستديرة
مسجد
الحاج بهاء الدين الحريري في منطقة مكسر العبد، حيث تصدّرت المكان شجرة طبيعية ضخمة تحيط بها أشجار مزدانة بالأضواء الملوّنة، إلى جانب ورود حمراء وبيضاء زادت المشهد رونقًا وجمالًا.
وشارك في المناسبة رئيس بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا–
الزهراني
مصطفى
حجازي
، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات أهلية وكشفية وفريق عمل "مؤسسة الحريري".
وعقب الإضاءة، أكدت الحريري في تصريح لها أن صيدا تثبت في كل مناسبة أنها مدينة جامعة لكل أبنائها، ومنفتحة على الجميع، وتشكل نموذجًا للقاء والعيش المشترك. وهنّأت المدينة باختيارها عاصمة للثقافة والحوار المتوسطي لعام 2027، متمنية أن تبقى أيامها مليئة بالفرح، وأن تحمل الأعياد الخير والاستقرار للبنان وأهله.
