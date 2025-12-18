محادثات لبنانية- مصرية في بيروت اليوم.. موسى ينفي حمل رسالة شديدة اللهجة ضد حزب الله

وصل المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس، إلى للقاء المسؤولين اللبنانيين، في إطار تحرّك القاهرة على خطّ منع أي تصعيد إسرائيلي واسع ضد .

وتأتي زيارة مدبولي على وقع الجهود التي تبذلها مصر على كل المستويات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، والاتصالات التي تجريها مع وإيران والولايات المتحدة لتجنيب لبنان تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا محتملاً.

يذكر أنّ زيارة مدبولي تأتي بعد زيارتين لوزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات اللواء حسن رشاد.

وكان مدبولي وصل إلى بيروت على رأس وفد وزاري، في بداية زيارة رسمية ، وكان في استقباله في رئيس نواف سلام ووزير الصناعة جو عيسى الخوري .

ومن المقرر ان تقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف المصري عند التاسعة من صباح اليوم في الباحة الخارجية للسرايا الحكومية، على ان يعقد الرئيسان سلام ومدبولي بعد ذلك اجتماعاً ثنائياً ، ثم تعقد المحادثات الموسعة بين الجانبين اللبناني والمصري استكمالاً للمحادثات الي اجراها سلام في القاهرة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة. ويعقّد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المحادثات .

ويلتقي مدبولي الرئيس والهيئات الاقتصادية ويلقي كلمة امامهم.

ونفى السفير المصري في بيروت علاء موسى ما تسرَّب من معلومات من أن مدبولي «يحمل رسالة شديدة اللهجة ضد حزب لله".

